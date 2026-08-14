USA kindlustusfirma juhi tapja tunnistas süüd

"Lasin härra Thompsoni Manhattanil maha ja ta suri," lausus Mangione kohtus.

Kohe pärast pärast süü tunnistamist esitasid Mangione kaitsjad New Yorgi osariigikohtule taotluse tühistada Thompsoni tapmisega seotud mõrva- ja muud süüdistused osariigis kehtiva topeltkaristatavuse keelu alusel.

Thompson juhtis United Health Groupi kindlustusharu, kuni ta 4. detsembri 2024 varahommikul maha lasti. Tulistamine toimus investorite konverentsi võõrustanud hotelli ees.

Mangione sõnul ajendas teda ka aastaid kestnud valu, mida ta kannatas murtud selja tõttu.

Kohtuotsus kuulutatakse välja 18. detsembril.

Poliitikud ja teised avaliku elu tegelased mõistsid jultunud kuriteo teravalt hukka, kuid laiemas plaanis muutus see ameeriklaste ravikindlustussüsteemi vastu suunatud pahameele sümboliks.

Manhattani föderaalprokurör Jamie McDonald teatas, et taotleb eluaegset vanglakaristust Thompsoni surmaga lõppenud osariikidevahelise jälitamise ning elektroonilise sidevahendi kasutamise eest jälitamise eesmärgil.

Mangione tunnistas end süüdi vaid mõni nädal enne seda, kui Manhattani ülemkohtus pidi algama vandekohtunike valik tema vastu esitatud mõrvasüüdistuse arutamiseks.

Esialgu pole selge, kas osariigi tasandi kohtuprotsess üldse toimub, sest kaitsjad esitasid reedesele süü omaksvõtule viidates uue taotluse sealses kohtus esitatud süüdistuste tühistamiseks.

Topeltkaristatavuse keeld ei luba isikut sama teo eest teist korda kohtu alla anda.

Manhattani ringkonnaprokuratuur võib kaitse argumendile vastata väitega, et osariigi kriminaalasi ei ole otseselt seotud sama teoga, mille eest mehele föderaalkohtus süüdistus esitati.

28-aastane Mangione selgitas kohtus, et hakkas 2024. aasta detsembris koguma infot UnitedHealthcare'i iga-aastase investorite konverentsi kohta. Seejärel valmistas ta 3D-printeriga tulirelva detaili ning sõitis New Yorki eesmärgiga Thompson tappa.

Šokeerivad kaadrid tapmisest ja viis päeva kestnud inimjaht tõid juhtumile laia meediakajastuse ning tekitasid sotsiaalmeedias tormi. Mangione peeti viimaks kinni Pennsylvanias.