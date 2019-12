Kodanikujulguse aumärgi sai tänavu 23 inimest

18 juhtumist neli oli seotud lähisuhtevägivallaga. Aumärgi laureaat Merli Kaunissaar on ise endine suhtevägivalla ohver, kuid sellest vaikimise asemel räägib ta sellest oma blogis, millel on tuhandeid lugejaid. Ta on sotsiaalmeedias asutanud ka kinnise grupi, kus vägivallaohvrid saavad oma lugusid jagada ja üksteist toetada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Paar kuud tagasi ma andsin ühele naisele nõu, kuidas sellisest suhtest väljuda, kust leida abi, mida tegema peab. Praeguseks on ta kolinud kahe väikese lapsega sotsiaalmajja, ta on sellest suhtes väljas ja astub samme oma elu parandamiseks. Neid lugusid on mul veel, kus inimesed on tänulikud. Mul on endal siiralt hea meel nende üle," rääkis Kaunissaar.

Mitu aumärgi laureaati takistasid purjus juhti. Hasso Laansalu nägi, kuidas ilmselgelt purjus autojuht rooli istus. Koos sõpradega takistas Hasso juhti ka seda samal ajal filmides ja politseid kutsudes. Tänu Hasso ütlustele ja salvestisele mõisteti juht kohtus süüdi.

"Siis juba see asi kulmineeruski nii, et mingi hetk läks seal rüseluseks ja saingi võtmed kätte. Sõber tegeles politseiga, info andmisega. Kui me ei oleks takistanud teda, ta oleks pääsenud sõitma," kirjeldas Laansalu, kes ka mõne aasta eest purjus juhti rooli minemast takistas.

Elje Kahju on Saaremaal Leisi kaupluse müüja, kes takistas poodi varastama tulnud meest, läks talle järele ja nõudis varastatud asju tagasi. Selgus, et tegu oli paadunud kurjategijaga, kes nüüd ootab oma tegude eest kohut.

Kahju rääkis, et toimunu ajal ta hirmu ei tundnud, küll aga tekkis see hiljem. "Kui ma kuulsin, et nad on ennegi selliseid asju teinud, siis ju fantaasia läheb tööle, et mis veel võis olla, äkki mingid relvad ka mängus," lisas ta.

Üks aumärk tuli anda ka postuumselt. Päästeameti töötaja Sulev Kallavus tähistas eelmise aasta detsembris Kuressaare kesklinnas oma sünnipäeva, mida tuli häirima kaks vägivallatsejat. Kallavus kutsus kurjategijaid korrale, mispeale teda rünnati ja ta suri kohapeal noavigastustesse. Politsei pidas tapjad kinni.

Aumärgi said sel aastal veel Mikk Maasik, Andres Märtin, Urmas Oja, Andres Peet, Marko ja Merje Tedre, Hanna Toomla, Martin Metsjärv, Veiko Viirlo, Külly Oras, Timo Võhmar, Väino Välja, Gervet Väät, Rein Kõivisto, Käthlin Lahe, Gregor Matthias Kulasalu, Roman Lan, Roland Burk. Aumärgi sai ka 11-aastane Bruno (nimi muudetud).

