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Viimased uudised

23:01

Rakveres toimus esinduslik noorte maadlusturniir

22:40

USA, Ukraina ja Venemaa kolmepoolne kohtumine toimub novembris Uuendatud

22:40

Põlva Serviti jõudis eurosarjas edasi Uuendatud

22:32

ETV spordisaade, 25. oktoober

22:31

Kriisa advokaadid: korvpalliga jätkata sooviv Kerr avab ühel hetkel suu Uuendatud

22:23

Raik: Venemaa pole valmis järeleandmisi tegema, sest loodab muuta USA seisukohti endale sobivalt

22:03

Puusepp: Venemaa pole suutnud tänavu Ukraina rindel edu saavutada

21:45

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:41

Tartu Bigbank pääses Aadu Luukase karikavõistluste poolfinaali

21:38

Nädala algust saadavad tugev tuul ja vihmasajud

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Loetumad uudised

07:09

Riik maksab endiste riigipeade kaasadele esindustasudeks tuhandeid eurosid kuus

22:40

USA, Ukraina ja Venemaa kolmepoolne kohtumine toimub novembris Uuendatud

23.10

Eesti läheb pühapäeval üle talveajale ja kella tuleb tagasi keerata

14:09

Politsei: radikaliseerumise tunnused ilmnevad üha noorematel inimestel

24.10

1704. sõjapäev. Ukraina: Starshield töötab taas täisvõimsusel Uuendatud

24.10

Pariisis puhkesid kokkupõrked meeleavaldajate ja politsei vahel Uuendatud

24.10

Trump ähvardas kehtestada Venemaale ja Ukrainale 200-protsendised tollid

24.10

Herem: Eestil on vaja kerghävitajaid

09:27

Politsei vahistas Saksa kodaniku kahtlustatuna Hitleri Kotkapesa süütamises Uuendatud

18:10

Venemaa sai suure tiitlivõistluse korraldusõiguse

ilmateade

SPORT

23:01

Rakveres toimus esinduslik noorte maadlusturniir

22:40

Põlva Serviti jõudis eurosarjas edasi Uuendatud

22:32

ETV spordisaade, 25. oktoober

22:31

Kriisa advokaadid: korvpalliga jätkata sooviv Kerr avab ühel hetkel suu Uuendatud

loe: kultuur

16:11

Tütar galerii esindatavate kunstnikega liitus August Sai

15:55

Arvustus. Kas valul on keel?

14:44

Galerii: Keila-Joa lossis avati moeajaloo muuseum

13:49

Lavastuskunstnik Laura Pählapuu: kui keegi ütleb midagi halvasti, siis võtan seda väga südamesse

loe: eeter

12:22

Kaisa Kuslapuu: ärkasin ühel hommikul ja mõtlesin, et miks ma üldse eesti keeles muusikat kirjutan

10:13

Toivo Freeman-Pilt: kui Valentino disainer tahab minuga koostööd teha, teen vist õiget asja

09:22

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Mati Põldrele

24.10

Kaare: alates esimesest filmist on peale kasvanud mitu põlvkonda Ämblikmehe fänne

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (25.10.2026 18:00:00)

18:35

Mäetööstuse ettevõtted pole rahul riigi maa hindamise süsteemiga

18:30

USA vahevalimiste eel on suure tähelepanu all Michigani osariik

18:30

Riik plaanib tehisaru-agendid registreerida ja anda neile oma isikukoodid

09:55

Ilm püsib muutlik, nädala pärast läheb külmemaks

24.10

Tallinna loomaaia asukad said täna kõrvitsatega maiustada

24.10

Mihkli talumuuseum Hiiumaal  peab tänavust suve läbi aegade parimaks külastushooajaks

24.10

Päevakaja (24.10.2026 18:00:00)

24.10

Pärnu muusemis on EÕM-i 60 juubelit tähistav näitus

23.10

Päevakaja (23.10.2026 18:00:00)

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