Pärnus on suurem jõulukuuskede ostmine alles ees

Pärnus pole tõsisemaks jõulukuuskede ostmiseks veel läinud, aga kuuski käiakse juba vaatamas, et perega kodus sobivam välja valida. Eelistatumad on kuni kahemeetrised ja pikemad kuused ning nulud.

Praegu müüakse Pärnus jõulukuuski vaid paaris kohas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kolmapäevase kõleda tuulega ilm ostmist väga soosinud. Nii käisid kuuskede ja nulgudega tutvust tegemas vaid üksikud, aga ostuks ei läinud. Oli neidki, kes kuusemüüjat koos puuga poseerida palus, et kodus arutada, kas selline puu ikka sobiks.

Kaubamajaka juures käib kuusemüük juba novembri lõpust.

"Mina olen seda usku olnud ja püüdnud öelda, et imelik, kui kuusk veebruarini toas on. Parem seda jõulurõõmu tunda sellisel ajal, kui on kõige pimedam ja kõige nukram ilm väljas. Mina ütleks, et täiesti normaalne. Peaasi, kui kuusk vastu peab ja tuba nii soe ei ole," rääkis kuusemüüja Ivar Rõõmussaar.

Kõige odavama, pisikese kuuse saab kätte kümne euroga, mida pikemat kuuske või nulgu soovitakse, seda kallimaks see läheb. Aga kuusetüvel tuleb enne vette panemist paar sentimeetrit maha saagida.

"Et päästa need kanalid lahti, kuidas pidi see vesi seal liigub. Esimene-teine päev on selge, et see veetarbimine on tal võrdlemisi suur, pärast läheb vähemaks," selgitas Rõõmussaar.

Maksimarketi juures oli neljapäeval kaubaks läinud vaid kaks puud. Nädalavahetusel peaks asi paranema.

Kuusemüüja Ensio Kurbergi sõnul on kuuse ostmisel hinna suhtes ka väikene tingimisvõimalus.