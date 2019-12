Ehkki vihmane ilm ei soosi jõulumeeleolu teket, on paljude poodide juures avatud kuusemüügikohad, jõulupuid pakuvad müügiks aianduspoed ja neid võib endale veebi vahenduselgi koju tellida.

OÜ Artistoni projektijuht Tarmo Vahter ütles ERR-ile, et kõige aktiivsemat müüki on oodata ilmselt viimasel nädalal enne jõule. Ettevõte müüb kuuski paljude linnade kaubanduskeskuste, näiteks Rimide, Prismade, Maksimarketite, Selverite ja teiste poekettide hoovis.

Kõige odavam on nende valikus harilik kuusk, mille kõige lühem, 1,25-meetrine variant maksab 12 eurot. Vahteri sõnul ostetakse kõige enam aga 1,5-2,25 meetri kõrguseid kuuski, mis korteritesse ära mahuvad. Nende hinnavahemik on 24-36 eurot.

Hortese ainaduskeskuses maksab 80 sentimeetri kuni 1,25 meetri kõrgune jõulupuu 9,90 eurot, pooleteisest kuni 2,25 meetri vahemikku jääva puu eest tuleb välja käia 15,9-29,9 eurot.

Hansaplant Hulgi OÜ kaupluse juhataja Mariana Hallikas ütles, et neil on kõrgaeg juba alanud ning lähinädalatel ootavad nad kõige aktiivsemat jõulupuude ostmist.

"Meie hinnatase on juba aastaid olnud samal tasemel ja pakume sellel aastal potijõulupuid hinnaga alates 2,99 eurot ja lõigatud jõulupuid kõrgusega 150-175 sentimeetrit hinnaga alates 11,99 eurot. Samuti on meil müügil erinevad igihaljad oksad meisterdamiseks ja pärgade tegemiseks," lausus ta.

Ka poodide juures kuuski müüva Artistoni hinnad ei ole võrreldes möödunud aastaga eriti muutunud. Vahter ütles, et tänavusi hindu kujundades ei nähtud põhjust neid tõsta. Samas märkis ta, et erinevate kaubanduskeskuste juures võib hind ka veidi varieeruda - nii nagu eri tanklates on kütuse hind natuke erinev, on see nii ka müügikohtades, sest rendihind ja sellest tulenevalt kulubaas on väga erinevad.

Nulgusid ostetakse rohkem detsembri hakul

Artistoni valikus on lisaks tavalisele kuusele veel Serbia kuusk ja torkav kuusk, mis on rohkem tuntud hõbekuuse nime all. Nuluvalikus on kaks võimalust: laiemalt tuntud Kaukaasia nulu kõrval on müügil ka Fraseri nulg.

"Me pole teda väga palju julgenud sisse osta, aga see on mõnevõrra lühema okkaga kui Kaukaasia nulg, tiheda võraga, kitsam ja veel eristab teda see, et erinevalt Kaukaasia nulust annab ta natuke lõhna," kirjeldas Vahter. "Kindlasti kõik need muud liigid rikastavad sortimenti, aga peamine, mida inimesed ostavad, on harilik kuusk."

Hansaplanti sortimendis on Eesti kuuse kõrval Kaukaasia nulg ja potijõulupuu. Hortes müüb lisaks tavalisele kuusele ka Serbia ja torkavat kuuske, Kaukaasia nulgu ja potipuid. Artistoni müügiplatsidel algab Kaukaasia nulu hind 18 eurost. Hansaplantis 18,99 eurost ja Horteses 19,99 eurost.

Mariana Hallika sõnul ostetakse detsembri alguses rohkem nulgusid, kuna need ei aja okkaid. Praeguseks on aga ka kuuse ostmine jõudsalt käimas.

"Potipuu on juba aastaid kasvavas trendis ehk siis seda saab valmis osta juba novembri keskpaigas ning edukalt hoida seda nii siseruumides kui väljas kevadise istutamisajani," lisas ta.

Kes aga soovib ise endale metsast puu teha, saab seda tänavugi teha RMK kaudu. Riigimetsast võib raiuda endale jõulukuuse teede ja kraavide servadelt või liinialustelt, kus neil ei ole lootust suureks kasvada. Kuni ühemeetrise kuuse eest tuleb RMK-le mobiilimaksena või pangaülekandega kanda kolm eurot ja kuni kahemeetrise kuuse võib endale tuua kaheksa euroga.

Jõulukuuski saab endale ka kulleriga koju tellida, kuid sellisel juhul tuleb arvestada, et lisaks puule tuleb maksta ka kohaletoimetamise eest. Kuni meetrine kuusk maksab näiteks joulukuused.ee lehel 15 eurot, kuni 1,5-meetrise kuuse saab kätte 18 ning kuni kahemeetrise kuuse 25 euroga. Hinnale lisandub Tallinna piires kuus eurot kulleritasu, aga kui tahta, et kuller puu ka tuppa veaks ja üles paneks, maksab see teenus alates 10 eurost.