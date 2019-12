Välisminister ja Isamaa aseesimees Urmas Reinsalu ütles partei nigelat reitingut kommenteerides, et tippvorm tuleb saavutada valimisteks.

"Tippvorm tuleb saavutada võistluste ajaks. See on vana Isamaa taktika, vana spordimeeste taktika," ütles Reinsalu valitsuse pressikonverentsil.

"Uskuge mind, praegu ei ole aega tegeleda reitingu asjadega, kui nii tõsiseid ja huvitavaid teemasid on laual. Tuleb tööd teha, tuleb positiivsed olulised muutused esile kutsuda, milleks see valitsus on kokku pandud," lisas Reinsalu.

Neljapäeval avalikustatud ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestilisest küsitlusest selgus, et Isamaa toetus kõigus jätkuvalt valimiskünnise piiril, ehk viis protsenti.