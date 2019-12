Soome uuring: nutiseadmed ja istuv eluviis mõjuvad koolilaste tervisele halvasti

Alates 2016. aastast teevad Soome haridusasutused spetsiaalse jälgimis- ja tagasisidesüsteemi kaudu kindlaks 5. ja 8. klassi õpilaste füüsilised võimed. Programmi "Liikuma!" tänavused tulemused näitavad, et ühiskonna üha istuvam eluviis kajastub ka laste füüsilises vormis, vahendas Yle.

Näiteks tuli testimisel välja, et umbes veerand 8. klassi poistest ei suuda sirutatud jalgadega põrandal istudes selga täiesti sirgeks ajada. Sama vanuserühma tüdrukutest ei suutnud seda teha vaid kuus protsenti.

Jyväskylä ülikooli teadlane Arja Sääkslahti ütles, et põhjus on osaliselt bioloogiline ning osalt see, et tüdrukud kipuvad rohkem tegelema nende spordialadega, mis arendavad painduvust ja suurendavad lihastoonust.

"Sellest hoolimata paneb see siiski muretsema. Põhimõtteliselt ei tohiks selles osas sugude vahel mingit erinevust olla," lausus ta.

Sääkslahti juhtis tähelepanu sellele, et elustiili mõju avaldub rohkem just ülakeha painduvuses. Kolmandik 5. klassi poistest tuleb vaevaga toime vasaku käe katseliigutusega, mille puhul sirutatakse üks käsi ülevalt- ja teine altpoolt selja taha, nii et sõrmeotsad kokku puutuksid. Selline ülesanne on keeruline ka 17 protsendile tüdrukutest.

Vasaku õla kehv painduvus peegeldab Sääkslahti sõnul harjumust hoida käsi staatilises asendis, eriti nutitelefone kasutades. Paindumatu alaselg on pikaaegse istumise tagajärg.

"Me veedame pikka aega liikumatult erinevate elektroonikaseadmetega staatilises asendis, pea allapoole rippu. Igal aastal lisandub terve hulk selliseid tunde. Paratamatult kaasneb sellega kehv painduvus," tõdes teadlane.

Teise murettekitava arenguna tõi ta välja vastupidavuse languse viiendike seas. Kui kehva vastupidavusega laste arv aina kasvab ja kasvab, tähendab see Sääkslahti sõnul, et nad väsivad igapäevategevustes väga kiiresti. Ta lisas, et nii lapsed kui täiskasvanud ei tohiks lasta elektroonikaseadmetel end niiviisi kaasa haarata, et unustame, kui tähtis on end liigutada.

Siiski on ka positiivseid arenguid. Nimelt on "Liikuma!" programmi kasutatud neli aastat ehk kunagi 5. klassis üle vaadatud laste füüsilised võimed tehti uuesti kindlaks nüüd, kui nad olid jõudnud 8. klassi. Selgus, et nende üldine füüsiline võimekus on paranenud.

Teadlase sõnul näitab see, et jälgimine ja tagasiside on suurendanud teadlikkust ning kehalise kasvatuse tundides on saadud selgemalt eesmärgile orienteeruda. Näiteks Jyväskylä linnas lisati tavapärasele koolipäevale mitmekesiseid treeninguid, mis aitavad suurendada laste vastupidavust ja nende selja ja puusa painduvust.

Soome haridusameti juhiste kohaselt peaksid kõik 7-18-aastased lapsed iga päev vähemalt üks kuni kaks tundi eakohaselt liikuma. Vältida tuleks järjest üle kahe tunni istumist ning ekraani ees ei tohiks veeta päevas rohkem kui maksimaalselt kaks tundi.