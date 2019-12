Tartu Uus Teater saab lisaraha, aga mitte soovitud ulatuses

"Viimastel aastatel on MTÜ Uue Teatri riigipoolne toetus stabiilselt tõusnud. Kultuuriministeeriumi etendusasutuste tegevustoetuste komisjon on teinud MTÜ-le ettepaneku tegevustoetuseks 2020. aastal 176 000 eurot. Seega tõuseb etendusasutuse tegevustoetus ligi 50 000 eurot ning on üks suuremaid 2020. aastaks etendusasutustele planeeritud toetuse tõuse," märkis kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa).

Lukas vastas Tartu linnapea Urmas Klaasi (Reformierakond) pöördumisele, milles meer juhtis tähelepanu, et Tartu Uue Teatri toetus on võrreldes samalaadsete erateatritega (VAT Teater, Von Krahli Teater, Theatrum) kuni neli korda väiksem ja et selline olukord ei ole teatripidamise seisukohalt jätkusuutlik.

"Madal toetusmäär ei võimalda teatril töötada püsiva trupiga, teha pikaajalisi plaane ja viia ellu rahvusvahelist publikut kõnetavaid ambitsioonikaid teatriprojekte. /.../ Jättes Uue Teatri märkimisväärse tegevustoetuse tõusuta, võib see tähendada loomingulise koosluse lagunemist, mille puhul oleks kaotajaks kogu Eesti teatrimaastik," märkis Klaas.

Seega, kultuuriministeerium küll tõstab Tartu Uue Teatri tegevustoetust, kuid mitte samale tasemele Tallinnas tegutsevate sarnaste erateatritega. Uue Teatri loovjuht Ivar Põllu on välja toonud, et tänavu sai Tartu Uus teater riigilt 128 000 tegevustoetust, kuid Von Krahl ja VAT Teater üle 400 000 euro. Seega jätab Uue Teatri tegevustoetuse tõusmine 176 000 eurole nad Tallinna erateatritest endiselt kaugele maha.

Põllu sõnul ei saa teater praegu maksta oma töötajatele konkurentsivõimelist palka, rääkimata püsitrupi loomisest. "Me küll teatrit kinni ei pea panema, aga meie loominguline jõud on suure löögi all," ütles ta ja rõhutas, et kui räägitakse keskmistest palkadest ja kultuuritöötajate miinimumpalkadest, siis nemad ei suuda selliste toetustega Tartus tegutsedes sellist repertuaari mängida ja seda inimestele tagada. "Lihtsalt teater jookseb tühjaks."