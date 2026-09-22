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Galerii: vastupanuvõitluse päeva tähistamine Pika Hermanni tornis

Eesti
Vastupanuvõitluse päev 2026
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Eesti

Tallinna 21. Kooli õpilased heiskasid teisipäeval päikesetõusul Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu, et tähistada vastupanuvõitluse päeva.

Päikesetõusul heiskasid Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu traditsiooniliselt Tallinna 21. Kooli liputoimkond. Koolinoortega kohtus hommikul riigikogu esimees Lauri Hussar.

Lipuheiskamistseremoonia järel tutvustas Hussar õpilastele riigikogu ajaloolist hoonet. Hussari sõnul ei seisne päeva tähtsus üksnes mineviku meenutamises, vaid sideme loomises noorema põlvkonnaga.

"Eesti vabadus ja riiklus on püsinud tänu inimestele, kes rasketel aegadel ei loobunud oma põhimõtetest. Mul on hea meel, et seda lugu aitavad edasi kanda ka tänased koolinoored, kes heiskavad riigilipu samas paigas, kus see lehvis Otto Tiefi valitsuse päevil 1944. aasta septembris," ütles Hussar.

Tallinna 21. Kooli liputoimkond on 1997. aastast tegutsev õpilasorganisatsioon, mis esitab, valvab ja kaitseb kooli lippu ja vajadusel riigilippu, lähtudes Eesti lipu seadusest. Toimkond koosneb vabatahtlikest õpilastest. Liputoimkond osales vastupanuvõitluse päeva lipuheiskamisel 13. korda.

Päeva jooksul mälestati vastupanuliikumise juhte, toimus konverents, riigivanemate mälestusjumalateenistus ning akadeemiliste organisatsioonide traditsiooniline rongkäik ja kõnekoosolek.

22. septembril 1944 algas Eesti vastupanu punasele okupatsioonivõimule ning võitlus vaba ja demokraatliku Eesti eest. Vastupanuvõitlus ei tähenda vaid relvastatud vastuhakku okupatsioonivõimule metsavendade ja soomepoiste poolt, see kätkeb ka põhiseadusliku riigivõimu taastamist ja eksiilvalitsuse tegevust, koolinoorte põrandaalust organiseerumist vaba Eesti eest, läbi terve okupatsiooniajal toimunud protestiaktsioone kuni Eesti aadete ja väärtuste alalhoidmiseni. Eesti ei alistunud kunagi ja vastupanu erinevates vormides kestis Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamiseni 1991. aastal.

Toimetaja: Johanna Alvin

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