Stubb kutsus Venemaa tegevuse suhtes rahulikuks jääma

Soome president Alexander Stubb kutsus Euroopa riike üha sagenevate hoiatuste taustal, et Venemaa võib püüda suhteid lääneriikidega mõnda provokatsiooni korraldades veelgi pingestada, rahulikuks jääma ning mitte üle reageerima ka Venemaa hübriidrünnakutele.

Stubb möönis, et Euroopa peab valmistuma Venemaa jätkuvateks hübriid- ja sabotaažirünnakuteks, kuid leidis samas, et Euroopa ei tohiks üle reageerida, sest Moskva eesmärk on liitlasi hirmutada, et nad vähendaksid Ukraina toetamist, märkis Soome presidendiga New Yorgis ÜRO Peaassamblee kõrval rääkinud väljaanne Politico.

"Me peame olema väga ettevaatlikud ja mõistma, et Venemaa püüab Euroopat destabiliseerida ja hirmutada. Ja iga kord, kui me hübriidrünnakule üle reageerime, on nad konkreetsel moel selle lahingu tegelikult võitnud," ütles Stubb intervjuus.

"Samuti peame mõistma, et Venemaa huvides ei ole ega luba seda ka Venemaa võimekus, et minna sõjalise eskalatsiooniga täiemahuliseks [sõjaks]," lisas Stubb. "Seega jätkavad nad hirmutamist ning meie peame selles olukorras lihtsalt olema, nagu ma ütlen, külma närviga, rahulikud ja tasakaalukad."

Stubb kiitis Saksamaa hiljutist otsust omistada Venemaale vastutus Leipzig/Halle lennujaamas toimunud droonirünnaku katse eest: "Just seda tulebki teha. Tuleb näidata näpuga ja öelda: me teame, mida te teete, ja sellel on tagajärjed."

Seevastu kritiseeris Stubb mõne riigi luureteenistuste tegevust, kui need sisuliselt kuulutavad mõne Venemaa naabri kohta, et nemad on järgmised Venemaa sissetungi ohvrid.

"Me ei näe selle kohta tõendeid," ütles ta. "Me peame olema valvsad ja ärkvel. Aga te ju teate – meil on NATO-s kõige pikem piir Venemaaga – see moodustab poole kogu ühispiirist. Me näeme oma luureandmetes, et seal toimub tegevus, kuid praegu ei ole vahetut sõjalist ohtu."

Viimastel päevadel on mitme Euroopa riigi esindajad üha intensiivsemalt hoiatanud Venemaa kasvava hübriidtegevuse eest. Poola peaminister Donald Tusk hoiatas, et Moskva võib lähikuudel rünnata Ukrainat toetavaid NATO riike droonide või rakettidega. Tšehhi julgeolekuteenistuse juht hoiatas äsja, et Venemaa võib mitte aastate, vaid kuude jooksul korraldada piiratud sissetungi, provokatsioone või ulatusliku mõjutuskampaania mõne oma naabri vastu. Samas on Balti riikide esindajad sellised ohukuulutused tagasi lükanud, märkides, et luureandmed ei kinnita selliseid hoiatusi.