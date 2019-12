Uiguuri õpetlase Ilham Tohti tütar võttis isa nimel vastu Sahharovi auhinna

Sahharovi nimelise auhinna andis Tohti tütrele Euroopa Parlamendi president David Sassoli, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ilham Tohti kritiseeris Hiina keskvalitsuse uiguuri vähemuse poliitikat ning kohus mõistis ta viis aastat tagasi eluks ajaks vangi etnilise vihkamise ja terrorismile õhutamise eest.

Peking nimetas auhinna andmist Tohtile probleemseks.

"Soovin, et ma ei oleks siin. Soovin, et seda auhinda ei peaks talle andma. Soovin, et inimõiguste auhindu ei eksisteerikski. See tähendaks, et inimõiguste rikkumised ei eksisteeri maailmas. On nii palju inimesi, kes on mõõdukalt häälekad nagu mu isa. Need uiguurid on, nii nagu mu isagi, vanglasse või laagrisse kinni pandud selle eest, kes nad on - uiguurid," kõneles isa nimel auhinna vastu võtnud Jewher Ilham.