Süüria keskosas korraldati laupäeva koidikul peaaegu samaaegselt droonirünnakud valitsuse kontrolli all olevate nafta- ja gaasirajatiste vastu, teatas riigi naftaministeerium.

Keegi rünnakuid omaks pole võtnud, kuid Suurbritannias baseeruv Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus väidab, et tõenäoliselt vastutavad nende eest äärmusrühmituse ISIS võitlejad.

Sihtmärkide seas oli naftatöötlustehas Homsis ja kaks gaasirajatist, millest üks asub linnast lõunas ja teine idas. Rajatised said kahjustada ning neid on asutud parandama, lisas ministeerium, kelle teatel saadeti sündmuskohta ka tuletõrjujad.

Lääneriigid on kehtestanud Süüria naftamüügile sanktsioonid ning riigi suurimad nafta- ja gaasiväljad asuvad Ida-Süüria aladel, mis on jätkuvalt USA toetatud kurdivägede kontrolli all.

Vaatluskeskuse direktori sõnul on ISIS võimeline korraldama rünnakuid nii Süüria valitsusvägede kui kurdide territooriumil, hoolimata oma viimase tugipunkti kaotamisest Süürias märtsis.

Mõni tund varem ründasid ISIS-e võitlejad armee kasarmut samuti Homsi lähistel gaasirajatises, tappes viis tsiviilelanikku ja 13 sõdurit või nende liitlast, teatas Vaatluskeskus.