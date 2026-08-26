Süüria kurdide väerühmitus lõpetas iseseisva jõuna tegevuse

Kurdide juhitud Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) lõpetasid iseseisva sõjalise jõuna tegevuse ning nende võitlejad integreeritakse Süüria armeesse. See samm peaks tugevdama president Ahmed al-Sharaa kontrolli riigi üle veelgi.

SDF-i juhi Mazloum Abdi sõnul lõpetas rühmitus iseseisva jõuna tegevuse ning ta teatas sellest Damaskuses asuvas presidendipalees.

Abdi sõnul mängisid tema väed ISIS-e vastases võitluses olulist rolli, kuid olukord on nüüdseks muutunud. Ta märkis, et Süüria on jõudnud uude etappi, mille keskmes peaksid olema rahu ja riigi ülesehitamine.

Abdi püüdis ka kurde rahustada ning andis märku, et Damaskus kaitseb nende õigust saada haridust kurdi keeles.

SDF kontrollis enam kui kümne aasta jooksul Süüria naftarikast kirdeosa, kõrgajal kuulus selle väekoosseisu ligi 60 000 võitlejat ning USA toetas neid võitluses ISIS-e vastu.

Pärast Bashar al-Assadi kukutamist 2024. aasta lõpus asus aga Ahmed al-Sharaa koondama kõiki relvarühmitusi keskvalitsuse kontrolli alla.

Kurdid suhtusid islamistliku taustaga valitsuse püüdlustesse esialgu umbusklikult. Kuigi esialgsed kõnelused jooksid liiva, saavutati jaanuaris oluline läbimurre. SDF nõustus loobuma omavalitsusest, kuna Sharaa väed liikusid Süüria põhja- ja idaosas kiiresti edasi. Ka USA lõpetas toona SDF-i toetamise. Toonane kokkulepe nägi ette ka tsiviilinstitutsioonide integreerimise Süüria riigi struktuuridesse.