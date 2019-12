Lõuna-Korea president Moon Jae-in rõhutas vajadust jätkata kõnelusi Korea poolsaare tuumavabaks muutmiseks ning kutsus Hiinat kasutama selleks oma mõjuvõimu. Jaapani peaministri Shinzo Abe sõnul peavad Hiina ja Jaapan jätkama tihedat koostööd, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hiina ja Jaapani suhted on praegu silmitsi märkimisväärse arengu võimalusega. Meie koostöö ja ühine arusaam on tsementeeritud. Olen valmis hoidma tihedat suhtlust Jaapani peaministriga, et tugevdada poliitilist juhtimist ja viia kahe riigi suhted uuele tasemele," rääkis Hiina Rahvavabariigi president.

"Loodame teha koostööd, et president Xi visiit Jaapanisse järgmise aasta kevadel oleks kasulik ning looks kahe riigi suhted uuele ajastule vastavaks," sõnas omalt poolt Jaapani peaminister Shinzo Abe.