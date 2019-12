Hiina meedia hoiatab hiinlasi Rootsiga seonduvate ohtude eest

Rootsi raadio teatel hoiatas Hiina kesktelevisioon nädalavahetusel viitega Hiina saatkonnale Stockholmis, et Hiina turiste on langenud Rootsis relvastatud röövide ohvriks.

Kahe riigi halvad suhted on saanud palju tähelepanu Hiina valitsuse kontrolli all olevas meedias, kus on muu hulgas räägitud kuritegevusest, reisihoiatustest ja äridelegatsioonide tühistatud reisidest.

Üks Hiina kommunistliku partei mõjukas komisjon on avalikult öelnud, et probleemide taga on mõned rootslased, kes on brutaalselt püüdnud sekkuda Hiina siseasjadesse.

Rootsi ja Hiina suhteid on muu hulgas halvendanud Rootsi kodaniku Gui Minhai kinnivõtmine Hiinas.

Pekingi ja Stockholmi suhted on pingelised alates sellest, kui Hiina valitseva kompartei kriitik Gui läks 2015. aastal kaduma ja ilmus hiljem välja Mandri-Hiinas.

Guile kuulus Hongkongis pood, kus müüdi Hiina liidrite kohta kõmulisi väiteid sisaldavaid raamatuid. Ta läks kaduma 2015. aastal oma rannaäärsest kodust Tais. Mitu kuud hiljem ilmus ta välja Hiina televisioonis ja ütles, et andis end vabatahtlikult üles seoses 2003. aasta liiklusõnnetusega, kus hukkus tudeng.

Rootsi suursaadikut Pekingis Anna Lindstedti süüdistati varem detsembris volituste ületamises seoses kohtumise korraldamisega, mille eesmärk oli saavutada Gui vabastamine. Lindstedti ootab nüüd kohtuprotsess ja süüdimõistmise korral võib ta saada kuni 10-aastase vanglakaristuse.

Rootsi välisministeerium teatas detsembri algul, et Peking lükkas edasi 10. detsembrile kavandatud visiidi Stockholmi, mille käigus oli plaanis arutada kaubavahetust kahe riigi vahel. Rootsi statistikaameti andmeil on Hiina Rootsi suuruselt kaheksas kaubanduspartner Ühendkuningriigi järel ja Prantsusmaa ees.