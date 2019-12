Putini väidetav tütar sai Vene valitsuse spordinõukogu liikmeks

Katerina Tihhonova, keda on meedias peetud Venemaa presidendi Vladimir Putini nooremaks tütreks, sai äsja Vene valitsuse kehakultuuri ja rahvaspordi arendamise nõukogu liikmeks.

Tihhonova kui nõukogu liikme nimi on lisatud ka Vene valitsuse veebilehele, vahendasid venekeelne BBC ja Meduza.

Nõukogu uute liikmete seas on ka Ksenja Šoigu, kes on Putini lähedase liitlase ja Venemaa kaitseministri Sergei Šoigu noorem tütar.

Katerina Tihhonova on varem paistnud silma akrobaatilise tantsu harrastajana, kes on võtnud osa ka rahvusvahelistest võistlustest. Ksenja Šoigu on varem juhtinud erinevaid amatöörspordi organisatsioone.

Putini eraelu, eriti tema kahe tütre kohta on avalikkusel väga vähe kindlat informatsiooni. Tihhonova puhul pole ta ise ega ka keegi teine ametlikult kinnitanud, et ta on Putini tütar. Sama kehtib ka Putini vanemaks tütreks peetud arsti ja tervishoiuteadlase Maria Vorontsova kohta.

Putin lahutas abielu oma laste ema Ljudmilaga 2014. aastal.