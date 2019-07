Väidetav Putini tütar andis Vene riigitelevisioonile intervjuu

Vorontsova andis intervjuu seoses telekanali Rossija 1 uudisega, et Peterburi lähistele rajatakse moodne 634 miljonit dollarit maksev tervisekeskus, mis hakkab tegelema peamiselt ravi ja uuringutega onkoloogia vallas. Vorontsova astus üles kui keskust rajava ettevõtte Nomeko suuraktsionär, vahendasid venekeelne BBC, Raadio Vaba Euroopa, Moscow Times ja Yle.

Nomeko on loodud alles käesoleva aasta jaanuaris. 200 000 ruutmeetril laiuv keskus peaks olema võimeline alates 2021. aastast võtma vastu 20 000 patsienti ning seal plaanitakse teha umbes 10 000 operatsiooni aastas. Lisaks onkoloogiakeskusele on kompleksi juures ka multidistsiplinaarne kliinik, rehabilitatsiooni- ja spordikeskus, hariduskeskus ning kiiritusravi keskus.

Moodsate tervisekeskuste keti loomisele pühenduva firma asutaja Gleb Mihailik selgitas, et keskus saab olema nagu meditsiiniteenuste hüpermarket.

Putini eraelu, eriti tema kahe tütre kohta on avalikkusel väga vähe kindlat informatsiooni. Ka seni avalikkust pigem vältinud Vorontsova puhul pole ta ise ega ka keegi ametlikult kinnitanud, et ta on Putini tütar.

34-aastase Vorontsova puhul on teada, et ta lõpetas Moskva riikliku ülikooli meditsiiniteaduskonna 2011. aastal ning et tema erialaks on endokrinoloogia. Pärast seda töötas ta Venemaa tervishoiuministeeriumis. 2017. aastal kaitses ta samal teemal oma doktoriväitekirja ning on seejärel tegutsenud peamiselt teadlasena.

Väidetavalt on ta abielus Hollandi ärimehe Yorrit Jost Faasseniga ning kasutavat aeg-ajalt ka abikaasa perekonnanime.

Uus tervisekeskus on Putiniga seotud ka teistel põhjustel. Keskuse üks peamisi investoreid on kindlustusfirma Sogaz, mille üheks omanikuks on Putini sõbrast pankur Juri Kovaltšuk. Sogazi tütarettevõtte SogazMedicine tegevjuht Vladislav Baranov on samuti üks Nomeko viiest aktsionärist.

Putini perekonna kohta on teada, et vanem tütar Maria sündis 1985. aastal ning teine tütar järgmisel aastal. Teiseks tütreks peab avalikkus akrobaatilise tantsu harrastajana tuntud Jekaterina Tihhonovat, keda möödunud aastal samuti riigitelevisioonis näidati - samuti kuidagi mainimata, et tegu on Putini tütrega.

Putin lahutas abielu oma laste ema Ljudmilaga 2014. aastal.