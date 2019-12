Politsei: pühad möödusid liikluses rahulikult, kuid perevägivald kasvas

Kui eelmisel aastal oli pühadeperioodil lähisuhtevägivalla juhtumeid 178, siis tänavustel pühadel oli väljakutseid pea 20 rohkem - 195 korral kutsuti politsei lahendama perevägivalla juhtumit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Neid perevägivalla kutseid oli. Pühad on pikad ja tihtipeale tarvitatakse alkoholi ja tihtipeale juba mitmendal päeval minnakse tülli omavahel, leiab aset vägivald ja politsei peab sekkuma," nentis Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo talituse juht Varmo Rein.

Vigastatutega liiklusõnnetusi toimus kaheksa. Kuigi liikluses olid pühad üsna rahulikud, on Varmo Reinu sõnul murettekitav just esimese jõulupüha statistika - nimelt tabas politsei 25. detsembril 33 joobes juhti.

"33 on natuke palju ühe päeva jaoks. Olgu see suvine või talvine päev. Et noh alati keegi kusagil sõidab purjus peaga, aga sellisel määral on ikkagi murettekitav," märkis ta.

Ka reedel püüti liikluses neid, kes on purjus peaga rooli istunud või kes kiiruspiirangutest kinni ei pea. "Aktuaalne kaamera" käis ühe patrulliga kaasas, kes Tallinnas, Pärnu Maanteel poole tunniga tabas neli juhti, kelle spidomeetrinäit linnas oli pea 70 kilomeetrit tunnis või isegi veidi üle selle.

Järgmisel nädalal ootavad politseid ees taas tihedad päevad.

"Aastavahetusel on meil tavapäraselt rohkem jõude väljas. Ja vahetused on sätitud ka niimoodi, et just see öine aeg oleks kaetud. Sel ajal, kui inimesed pidutsevad, peab ka politsei olema väljas," rääkis Rein.