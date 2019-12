Türgi ei lahku vaatluspostidelt Süüria Idlibi provintsis

Postid rajati vastavalt 2018. aasta septembris Moskva ja Ankara vahel sõlmitud kokkuleppele, mille eesmärk oli hoida ära Süüria valitsusvägede ulatuslikku pealetungi Idlibile.

Süüria väed on hõivanud Idlibi provintsis mitu piirkonda ja piirasid esmaspäeval sisse ühe Türgi vaatlusposti.

"Me austame Venemaaga sõlmitud kokkulepet ja ootame, et Moskva sellest kinni peab. Me ei lahku oma vaatluspostidelt," ütles Türgi kaitseminister Hulusi Akar.