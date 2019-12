India turismitööstus on saanud tugeva hoobi, sest turistid ei julge enam Indiasse tulla, kartes vägivaldseid valitsusvastaseid väljaastumisi. Protestilaine põhjuseks on riigi uus kodakondsusseadus, mis enamiku India moslemeist on välja vihastanud.

Kokkupõrgetes meeleavaldajate ja politsei vahel on surma saanud juba vähemalt 25 inimest ning oma kodanikel soovitab Indiasse mitte reisida vähemalt seitse riiki. Poliitikavaatlejate hinnangul on moslemitevastaseks hinnatav seadus ainult üks peaminister Narendra Modi pikaajalise islamivastase poliitika tulemusi.

Riigid, mis oma kodanikel Indiasse reisida ei soovita, on USA, Ühendkunigriik, Venemaa, Iisrael, Singapur, Kanada ja Taiwan. Nende riikide välisministeeriumid soovitavad, et kui inimesed ei tahagi kauaoodatud India-reisi edasi lükata või hoopiski tühistada, võiksid nad ometi võimalikult kaugele hoida kõikvõimalikest meeleavaldustest.

Hoiatused on mõju avaldanud. Viimase kahe nädala jooksul on umbes 200 000 turisti tühistanud või edasi lükanud oma reisi Taj Mahali, India ühe tähtsaima turismiobjekti juurde. Möödunud aasta sama ajaga võrreldes on turiste jäänud suisa 60 protsenti vähemaks. Ka juba Indias viibivad turistid kavatsevad oma seal olemise aega lühendada.

Palju paksu verd tekitanud seadusega võimaldatakse Pakistanist, Bangladeshist ja Afganistanist pärit usuvähemustele India kodakondsust. Seadus käsitleb usuvähemustena hindusid, sikhe, budiste, jainiste, zoroasterlasi ja kristlasi, aga mitte moslemeid. See ongi India moslemite hinge täis ajanud, sest nad tajuvad uut seadust enda tõrjumisena.

Viimase kuue aasta jooksul on Narendra Modi juhitav ametlikult konservatiivne, ent kriitikute meelest marurahvuslusse ja äärmushinduismi kalduv India Rahvapartei ümber nimetanud varem islamipäraste nimedega kohti, lasknud ümber kirjutada ajalooraamatuid, et vähendada seal moslemite positiivset rolli, samas suurendada aga nende kõikvõimalikke pahategusid ning võtnud peamiselt moslemitega asustatud Kashmirilt autonoomia. Pärast kõike seda vastu võetud kodakondsusseadust sai moslemite pahameelekarikasse viimaseks piisaks. Hoolimata Modi ohtratest kinnitustest, et seadusel pole India moslemeile mingit mõju.

Ehkki seadus lubab kiirendatud korras uut kodakondsust sugugi mitte ainult hindudele, on see peale moslemite tekitanud ikkagi pahandamist ka paljude teiste rühmade hulgas. Näiteks pole seadusega sugugi rahul ka ateistidest ja agnostikuist indialased ning paljud kultuuritegelased oma usutunnistusele vaatamata. Muidugi üritab opositsioon olukorda oma huvides ära kasutada.

Paljude India poliitikavaatlejate sõnul on tegu suurima katsumusega Modi valitsuse jaoks viimase kuue aasta jooksul.