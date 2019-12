Indiat raputasid esmaspäeval taas meeleavaldused, kuivõrd pahameel uue, moslemivastaseks peetava kodakondsusseaduse üle on kasvanud.

Uus seadus lubab kiirkorras kodakondsust mittemoslemitest immigrantidele kolmest naaberriigist. Kriitikute sõnul on see osa peaminister Naredra Modi hindurahvuslikkust agendast ja katsest marginaliseerida 200 miljonit islamiusulist indialast.

Kirde-Indias ollakse seadusele vastu aga ka seetõttu, et kohalikud näevad sisserännanud bengalikeelsetes hindudes ohtu oma kultuurile.

Kirde-Indias on meeleavaldustel seni hukkunud kuus inimest ja New Delhis on teatatud kuni sajast vigastatust.

Esmaspäeval puhkesid meeleavaldused taas Delhis, Chennais, Bangalores ja Lucknows, kus sajad õpilased proovisid tungida politseijaoskonda ja loopisid politseid kividega.

Lääne-Bengali pealinnas Kolkatas tulid tuhanded inimesed protestile, millele kutsus nad osariigi peaminister Mamata Banerjee, kes on Modi häälekas vastane.

Kerala osariigis, mille valitsus on samuti uue kodakondsusseaduse rakendamise vastu, olid tänavatel samuti sajad inimesed.

Viimastel päevadel on meeleavaldustel põlema pandud ronge ja esmaspäeval oli internet piirkonniti endiselt suletud.