Kaigastega relvastatud jõuk jahtis India ülikoolis moslemitest tudengeid

India pealinnas New Delhis leidis pühapäeval aset vahejuhtum, mille käigus tungisid mainekasse Jawaharlal Nehru nimelisse ülikooli (JNU) maske kandnud ja metalltorudega relvastatud kümned hindu natsionalistid, kes asusid seal tudengeid ja õppejõude peksma. Ründajate sihtmärkideks olid eelkõige moslemid ning kriitikute sõnul on tegu järjekordse näitega, millist mõju on ühiskonnas omanud peaminister Narendra Modi moslemivaenulikuks peetud poliitika.

Tunde kestnud vägivallalaine käigus sai viga kümneid inimesi ning kannatanute seas on ka pime mees, keda ründajad armutult peksid. Paljud tudengid pääsesid tänu sellele, et moodustasid barrikadeerisid ruumide sissepääse või hüppasid rõdudelt alla, vahendasid ajaleht Times, BBC ja Reuters.

Sündmuskohale saabunud politseinikke on tabanud aga süüdistused tegevusetuses ja mõnel juhul isegi teadlikus soovimatuses võimumeelseid vägivallatsejaid talitseda.

Indias on nädalaid kestnud meeleavaldused peaminister Modu hindu natsionalismist ajendatud poliitika, eriti detsembris vastu võetud kodakondsusseaduse vastu. Tegemist on kõige ulatuslikuma protestilainega pärast 2014. aastat, mil Modi erakond BJP võimule sai. Rünnaku alla jäänud ülikooli on hindu rahvuskonservatiivid aga pidanud "vasakpoolse sekularismi kantsiks".

JNU tudengid ja õppejõud süüdistavad rünnakus parempoolset tudengiliikumist Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP), millel on võimuparteiga BJP lähedased sidemed ning mis on viimastel aastatel ülikoolis kanda kinnitanud. ABVP on süüdistused tagasi lükanud ja teatanud, et hoopis nende liikmeid rünnati "vasakpoolsete löömameeste" poolt.

Esmaspäeval avaldati JNU-s juhtunud vägivalla tõttu meelt paljudes India ülikoolides.