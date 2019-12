Tulevärgimüüjad kaitsevad saluudilaskmise traditsiooni

"Koerad võivad haukuda 24/7. Ja naabrid ei saa paraku midagi teha. Kui me nüüd laseme ilutulestikku ja koer ehmatab, siis on kõik tagajalgadel. Tekib küsimus, kes on Eesti Vabariigis väärtuslikum, kas inimene või koer?" küsis Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ juhataja Eduard Tani.

Tani usub, et omavalitsuste otsus ilutulestik ostmata jätta võib koertele hoopis halvemini mõjuda. Seda juhul, kui inimesed linna väljaku asemel koduhoovis tulevärki teevad.

"Eestis on olnud üks aastavahetus, kus paljud linnad jätsid ilutulestiku ära. See oli siis, kui Taimaal oli tsunami. Ja siis inimesed tulid meie müügilettidesse ja ütlesid, et nüüd peab ise laskma, sest linn jätab ju ära," rääkis ta.

Teise ilutulestikku müüva ettevõtte, Ruf Eesti aktsiaseltsi juhatuse esimees Ivo Melder lükkab tagasi ka keskkonnaargumendid, ja ütleb, et ilutulestik võib taeva küll suitsu täis lasta, kuid reaalset kahju on sellest vähe.

"Ilutulestikku ei toodeta mürgistest materjalidest. See ökoloogiline jalajälg ilutulestiku puhul on kindlasti tagumises otsas, mitte esimeses otsas. Materjalid on taaskasutatavad, raskemetalle ei kasutata ja õhuhapnikku ilutulestik sugugi ei tarbi. Tal on see hapnikubalanss kaasas kõik," kinnitab Melder.

Ivo Melder usub, et ilutulestiku vastane hoiak on Eestis ajutine mood ja välja tulevärgikunst ei sure: "Mida ilutulestik vanaaasta õhtu peole annab? Annab selle erilise puudutuse. Kui me võtame vanaasta õhtu peolt ära ilutulestiku ja kuusk on toas, siis me võiksime seda koosolemist võrrelda jõuludega. Ja kui me võtame sealt kuuse ka välja, mis on ju ka olnud, et ärme panegi kuuske, siis mille poolest ta erineb mõnest augustiõhtu peost, kus on ka natuke pime ja vihma sajab."

Tani aga küsib, kas ilma ilutulestikuta on üldse mõtet aastavahetusel linnaväljakule kuuse alla koguneda: "Või kui me lähmegi, siis me loeme kõik koos sekundeid "kolm-kaks-üks-null" ja sellele ei järgne mitte midagi. Vaatame, kuidas noored kaklevad kuuse all ja lähme koju."

Pärnu, Otepää ja Valga on mõned näited omavalitsustest, kes otsustasid tänavu aastavahetuse ilututulestiku ära jätta. Tallinna linn kaalub seda tuleval aastal, kuid Lasnamäe linnaosa loobus juba nüüd. "Ootamatud ja tihedad paugutamised pühade eelsel ajal tekitavad ebamugavusi nii linnaosa elanikele kui ka neljajalgsetele sõpradele. Lisaks jäetakse maha palju prügi, mida pürotehnilised vahendid tekitavad," põhjendas linnaosa vanem Andres Vään.