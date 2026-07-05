ERR Washingtonis: USA juubelipidustused kulmineerusid tohutu ilutulestikuga

Washingtoni kohal tormanud äikese tõttu astus USA president Donald Trump lavale hilisõhtul, paaritunnise viivitusega. USA 250. aastapäeva kõnes kiitis Trump riigi rikkalikku ajalugu ning rõhutas Ameerika Ühendriikide rolli maailmas, sidudes selle administratsiooni välispoliitikaga.

"Meie tõus maailma tugevaimaks ja võimsaimaks riigiks ei olnud juhus. Ehitasime oma sõjaväe uuesti üles minu esimesel ametiajal. Kasutasime seda natuke oma, noh, tegelikult peaksin ütlema kolmandal ametiajal, aga ma ei ütle seda, sest ma ei taha mingit vastuolu, aga kasutasime seda ja meil on olnud tohutu edu. Vaata Venezuelat, vaata Iraani: me hävitasime selle, hävitasime nende sõjaväe," lausus Trump.

Kõnele järgnes õhtu kulminatsioon: taeva lõi valgeks tohutu ilutulestik, mida Valge Maja nimetas riigi ajaloo suurimaks. Suurejoonelise vaatemängu eel tuli aga pidulistel tundide kaupa järjekorras seista. Washingtoni tervitas külalisi erakordne kuumus: õhutemperatuur lähenes 40 kraadile.

"Korraks käis peast isegi läbi, et anname alla, aga olime sihikindlad. Me ei võtnud pikka sõitu asjata ette," ütles Kelly.

Et saada osa suurpidustustest pealinnas, läbisid mõned külalised ette tuhandeid kilomeetreid.

"Tulin Sacramentost, Californiast. Sõitsin siia veidi üle nädala – nädal ja üks päev. Ja nägin teel palju ilusaid kohti, mis oli ka reisi mõte. Mul on hea meel siin olla, et tähistada selle riigi sündi, mis on olnud nii suurepärane mulle ja mu perele," lausus Joanna.

Kuid ka enne õhtust ilutulestikku oli põhjust taevasse vaadata. Pealinna kohal tiirutanud sõjalennukid võeti vastu rõõmuhõisete ning aplausiga.

"See ongi Ameerika! Lugupidamine teenistujate vastu. Kõigi riikide turvalisena hoidmine ja lihtsalt üksteise armastamine," ütles Kelly.

"See on uskumatu. Meie tehnoloogia on lihtsalt ebareaalne. Kui see on see, mida meile näidatakse, siis ma ei suuda ette kujutada, mida on meil veel varuks, mida meile ei näidata. Sest see on tõesti uskumatu;" leidis Glen.

Sõjalennukite ülelend tuletas kohaletulnutele meelde USA kaitsevõimekust ning riigi mõju ja positsiooni maailmas.

"Miljonid inimesed on väga kõvasti töötanud, et teha sellest riigist, mis ta on. Meie mõju maailmas... Mõningaid asju saaks teha paremini, aga mõni asi võiks olla ka palju hullem. Ma olen väga uhke, et olen ameeriklane," ütles Cindy.