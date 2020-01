Päästeameti vastutav korrapidaja Toomas Kääpärin rääkis ERR-ile, et ilutulestikuga seotud väljakutseid tuli üle Eesti.

"Enamasti olid põlema läinud ilutulestikupakid, prügikonteinerid, kuhu kustumata ilutulestikupaikid visati, ja oli ka kulupõlenguid, mis ilutulestikust süttisid, aga õnneks suuremaid ilutulestiku kasutamisega seotud väljakutseid ei olnud," ütles ta.

Kääpärin lisas, et Harjumaal oli kaks tulekahju, milles kummaski hukkus üks inimene, kuid neid ei saa otseselt seostada uue aasta vastuvõtmisega.

"Esimene oli eile kella 7 paiku õhtul suvilatulekahju Harku vallas, kus hukkus keskealine mees. Teine oli veidi enne keskööd Saue linnas, kus põleva eluhoone kustutamise käigus leiti vanema naise surnukeha," lausus ta ja märkis, et põlengute põhjuseid ei ole praegu veel teada.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja teabehalduse ja menetluse alal Priit Pärkna sõnul möödusid politseile pidustused samuti üsna töiselt, kuid linnade suuremad aastavahetuse tähistamise üritused möödusid suhteliselt rahulikult ja inimesed olid mõistlikud.

"Küll jätkuvalt domineerib erinevates pidustuskohtades ja kodudes väga selgelt alkoholi tarbimine, mis päädib teinekord vägivalla kasutamisega. See tekitab meie jaoks jätkuvalt suurt muret. Ja kui vaadata, et meil oli aastavahetuse perioodil üle 40 väljakutse, mis olid seotud lähisuhtevägivallaga ja võimalike ohvritega, siis see on ikkagi hästi murettekitav," sõnas ta.

Politsei on roolist tabanud 19 alkoholi tarvitanud sõidukijuhti ja seda arvu pidas Pärkna samuti liiga suureks.

Ta soovitas hoida oma lähedastel ja tuttavatel silma peal, aga anda politseile teada ka sellest, kui nähakse pealt, kuidas keegi ebakainena rooli istub.

Suurematest liiklusõnnetusest mainis politsei esindaja aastavahetuse eel Tallinnas Järvevana teel juhtunud õnnetust, milles sai vigastada kaheksa inimest, ning ka Ida-Virumaal sõitis teelt välja libeduse tõttu juhitavuse kaotanud auto. Viimasel juhul on Pärkna sõnul kahtlus, et juht oli tarvitanud alkoholi.