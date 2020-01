Paavst kaotas kannatuse ja laksas teda haardes hoidnud käele

Paavst tunnistas kolmapäeval, et kaotas kannatuse.

Videol on näha, kuidas Franciscus õhtusel väljakul lapsi tervitab ja usklikke kätleb, kuni üks naine piirde taga tema käe külge klammerdub ja enam lahti lasta ei taha. Paavst sikutab vihaselt ja vabaneb paari laksuga. Seejärel hoiab 83-aastane paavst austajatega distantsi.

Twitteri-kommentaarid on valdavalt paavsti toetavad, leitakse, et temagi on inimene.

"See, et oled paavst, ei tee sind tundetuks valu vastu ega hoia sellele reageerimast," kõlab üks tüüpilisemaid kommentaare.

Aasta esimesel missal mõistis Franciscus siiski igasuguse naistevastase vägivalla hukka. Ka seda tervitas Twitter innukalt kui trendikat suhtumist.

"Me kaotame sageli kannatuse. Seda juhtub ka minuga. Palun vabandust eile antud halva halva eeskuju pärast," ütles katoliku kiriku pea enne missat.