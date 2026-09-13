Pärnu vana piimakombinaadi alale plaanitakse ärilinnakut

Arendaja kavandab Pärnusse Tallinna poolt sisse sõites jäävale vana piimakombinaadi alale ärilinnakut, kuhu planeeritakse nii ärisid, meelelahutust kui ka mitmeotstarbelist halli.

Praegu käib vana kombinaadihoone lammutamine, mis kestab uue aasta kevadeni. Osa hoonestust on kavas ka säilitada.

Arendaja, ettevõtte Port Artur Maxi juhi Viljo Vetiku sõnul võiks ehitus alata paari aasta jooksul ja toimuks etappide kaupa. Linnaku arendamine läheb maksma 50 kuni 60 miljonit eurot.

"Siia me rajame uue linnaosa. Seda me nimetame linnaväravaks. Kinnistu suurus on 13 hektarit ja siia on planeeritud erinevad hooned. On planeeritud ka kauplusi, ärisid ja natuke tootmist," ütles Vetik.

"Huvi on selle vastu olnud ja pidevalt kasvab. Ja oleme planeerinud siin kuni 3000 istekohaga universaalhalli, kus saab korraldada erinevaid üritusi. Ja linnal on ka oma plaan. Meie alustasime oma ideedega varem, kui linn oma plaaniga välja tuleb. Meie oma projektiga läheme vaikselt edasi," rääkis Vetik.