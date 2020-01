Tossu esimene tööpäev oli ametlikult 1. jaanuar ehk kolmapäev, aga kuna see oli puhkapäev, siis reaalselt oli esimene tööpäev neljapäev.

Toss rääkis, et hakkab ministrit nõustama peamiselt maaelu, erinevate organitsioonide ja kalanduse teemadel. Toss rõhutas, et erakonnapoliitikaga tema ei tegele.

ERR-i küsis, kuidas valik just tema peale langes. "Päris täpselt ei tea, aga me tunneme üksteist tööalaselt pikalt. Mina olen olnud põllumajanduses talupidamises pikalt ja ka omavalitsuses," vastas Toss. Ta lisas, et tunneb ka erinevate organisatsioonide, nagu näiteks LEADER tegevust.

Nõuniku sõnul tal hetkel erakonnaga liitumise plaani ei ole ja sellist kohustust ka peale ei ole pandud. Samas ütles ta, et EKRE-ga liitumist ta tulevikus ei välista.

Andrus Tossuga seoses on minevikus olnud kaks skandaalset juhtumit. Eesti Ekspress kirjutas 2010. aastal, kuidas Toss kasutas omavoliliselt ja tegeliku omaniku teadmata üht maatükki ning sai maatüki pealt mitme aasta jooksul PRIA-t üle 100 000 krooni toetusi.

Teine markantne lugu puudutab Tossule kuulunud hooletusse jäetud lambaid Ida-Virumaal Tudulinna vallas. "Aktuaalne kaamera" leidis nimelt 2016. aastal halbades tingimustes lambad, kelle omanikuks oli kohalik vallavanem Andrus Toss.

"Mõlema artikli puhul on nii, et kõik, mis seal kirjas on, ei vasta päris tõele. Esimene, mis puudutas maade renti, siis seal ei olnud üks omanik, vaid oli kolm omanikku ja minul oli kokkulepe ühe omanikuga olemas. See, et nad omavahel ei suhelnud oli teine küsimus. Ja mina mitte ei läinud ise harima, vaid minu käest tuldi paluma, et ma neid hariksin. Ja mis puudutab seda teist juhtumit, siis veterinaaramet sellisel kujul kinnitust ei saanud ja need puudused, mis olid, said likvideeritud," selgitas Toss.

Toss usub, et Arvo Alleri maaeluministriks saamisega on ministeeriumis pööratud puhas leht ja pinged on jäänud minevikku. "Arvo Aller on hoopis teistsugune mees, kui tema eelkäija, mitte halvas või heas mõttes, aga tema tööstiil on hoopis teistsugune. Ja nõunikud on ka mõlemad võetud sellised inimesed, kes ei ole kuidagi erakonnapoliitikaga seotud. Me oleme tulnud siia tööd tegema, mitte poliitikaga tegelema," lausus Toss.

"Eesmärk on see, et kodurahu säilitada ja seda edasi kasvatada, et meeskond läheks ühes suunas edasi. Täna hommikul oli esimene suurem kohtumine töötajatega ja ma küll ei näinud, et seal mingid pinged võiks üleval olla," lisas Toss.

Teise ministri nõunikuna alustas tööd Ruve Šank, kelle töövaldkond on organisatsiooni järjepidevus, suhtlemise kultuur ja väliskontaktid.