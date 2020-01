Tallinna sotsid valivad uue juhi

Tallinna sotsiaaldemokraadid kogunevad esmaspäeval üldkogule, et valida piirkonnaorganisatsiooni esimees ja juhatus. Üks kandidaat esimehe kohale on alles hiljuti erakonnaga liitunud Raimond Kaljulaid, partei naiskogu Kadri on kandidaadiks esitanud kunstiteadlase Karin Pauluse.