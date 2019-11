Tallinna sotsiaaldemokraadid kogunevad 6. jaanuaril üldkogule, et valida piirkonnaorganisatsiooni esimees ja juhatus. Tugevaks kandidaadiks esimehe kohale võib olla hiljuti erakonnaga liitunud Raimond Kaljulaidi, kes ise veel kandideerimisotsust enda sõnul teinud ei ole.

Kaljulaid ütles ERR-ile, et tema liitus sotsiaaldemokraatidega väärtuspõhiselt, mitte eesmärgiga mingile kõrgele positsioonile jõuda.

"Mulle pole sotside poolt praeguseks tehtud ka ühtegi pakkumist," ütles Kaljulaid vastuseks küsimusele, kes ta kavatseb kandideerida Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) Tallinna piirkonna esimeheks ja oleks valmis kahe aasta pärast toimuvatel kohalikel valimistel olema linnapeakandidaadiks.

"Kõikvõimalike spekulatsioonide taga on Keskerakonna liikmed, kes soovivad näidata, et minu liitumise taga sotsiaaldemokraatidega on mingisugune tehing või huvid. Aga midagi pole arutatud ja otsustatud," rääkis Kaljulaid.

Kuus viimast aastat SDE Tallinna piirkonna esimees Rainer Vakra rääkis neljapäeval ERR-ile, et pole veel kindlalt otsustanud, kas kandideerib uuesti samale kohale. "Pole olnud aega sellega tegeleda," sõnas ta.

Vakra lisas, et tal on Kaljulaidi SDE-sse tuleku üle hea meel, sest on Kaljulaidiga koos tegutsedes leidnud vastastikku ühisosa.

Tallinna piirkonna juhi kandidaate Vakra sõnul kindlasti jagub, samuti juhatusse soovijaid. "Kohalikud valimised on kahe aasta pärast, meie eesmärgiks on teha hea valimistulemus ja lõpuks alustada keskerakondliku umbrohu väljajuurimist linnavõimust," ütles Vakra.

Tallinna piirkonna aseesimees Jaak Juske ütles ERR-ile, et kandidaatidest juhi kohale puudust ei tule. "Keegi pole veel lippu heisanud, aga seis on päris põnev," märkis Juske.

Enda kandideerimise kohta esimehe kohale vastas Juske: "Eks ma mõtlen, aga olen ju sellel kohal olnud ja tore oleks näha vast seal kedagi teist."

Juske lisas, et piirkonnaorganisatsiooni juhi koht ei ole automaatselt seotud linnapea kandidaadiks määramisega.