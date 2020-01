Politsei hoiatab järjekordade eest idapiiril

Ida prefektuur hoiatab, et kuivõrd tänavu on Eestis rohkem turiste Venemaalt, võib see lähipäevadel tähendada idapiiri ületamisel Narvas märksa pikemat ooteaega.

"Kui tavapäraselt ületab Narvas piiri ligikaudu 12 000 inimest ööpäevas, siis ainuüksi 3. jaanuaril ületas piiri 22 755 inimest. See on pea 4000 inimest rohkem kui eelmise aasta 3. jaanuaril. Varsti hakkavad Eestisse pühi tähistama tulnud inimesed tagasi sõitma," teatas prefektuur sotsiaalmeedias.

Politsei teatel on piiripunktide ametnikud sellisteks olukordadeks valmistunud ja annavad endast maksimumi, kuid kui on palju turiste, on ka järjekorrad vältimatud.

Ida prefektuur soovitab piiriületajatel broneerida varakult aeg veebilehel eestipiir.ee ning aega varuda. Samuti soovitatakse võimalusel kasutada Luhamaa või Koidula piiripunkti.

"Kui teil on väliskülalisi, kes kavatsevad välispiiri ületada, siis paluge neil varakult broneerida piiriületusaeg ja tuletage neile meelde, et Eestist väljumisel on ooteala läbimine kohustuslik," soovitab Ida prefektuur.