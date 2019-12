Vene näärituristide hooaeg on tipus

Tallinn võttis reisijaid esmaspäeva pärastlõunal vastu sombuse ilmaga, kuid Venemaalt tulijad olid pärast pikka rongisõitu sellegipoolest elevil. Paljud on harjunud ammustest aegadest Eestis sugulasi ja tuttavaid külastama. Mõni tihedamini kui kord aastas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tallinn meeldib meile väga juba lapsest saadik. Käisime alati Pärnus ja Tallinnas. Vanalinn on imeline. Mere ääres on hea. Siin on ilus ja puhas," rääkis Aleksei.

Andrei jaoks on Eestis kõige tähtsamad siin elavad sõbrad. "Me tuleme vaatama, kuidas nemad elavad ja nemad tulevad meile tihti külla," lisas ta.

"Imeilus arhitektuur, loodus, ehkki praegu on loodusega keeruline - talv, jahe, jalutada keerulisem. Aga suurepärane arhitektuur, vanalinn, palju rohelust,

teil on alati nii kerge hingata ja pole ummikuid," kirjeldas Jekaterina, miks talle Eestis meeldib.

Suurem osa külalistest on pärit Peterburist, kuid on ka Moskvast ja selle ümbrusest. Eestit võrreldakse hindade poolest Venemaaga - liiga kalliks ei peeta. On ka neid, kes tahavad pühade ajaks välismaale ja on Eesti valinud esmakordselt.

"Meie tahame uut aastat just välismaal vastu võtta. Kuna teie olete meie kõige lähemad vennad ja naabrid, seetõttu ma arvan, et see on hea valik uue aasta vastuvõtmiseks," rääkis Ljubov.

Vanalinna lokaalidel algab nüüd vene hooaeg. Näiteks Olde Hansa on kokku lugenud, et päevas käib läbi 1500 külastajat.

"Neil on väikene eripära, kuigi üldistada mulle endale üldse ei meeldi - vene külalised on hästi sõbralikud, aupaklikud, nad teavad, mida nad tahavad ja nad tahavad alati parimat," selgitas Olde Hansa juht Aile Laansalu.

Venelased jäävad Eestisse kolmekuningapäevani.

Eelmise aasta lõpus ööbis võõrastemajades 152 000 turisti. Seda oli kolm protsenti vähem kui üle-eelmisel aastal. Vene turiste oli kuus protsenti vähem.