Kuna sellel talvel pole olnud tõsist külmalainet ega palju lund, on väikestel lindudel lihtsam leida toitu loodusest. Olgu selleks siis seemned, pungad või plusskraadidega päevadel isegi mõned putukad.

"Kui harilikult on nii, et külmade saabudes väikesed linnud kogunevad asulatesse, näiteks linnades võib tavaliste rasvatihaste arvukus olla kümmekond korda kõrgem kui näiteks metsas, siis sellel aastal sellist koondumist nagu ei ole," ütles ornitoloog Marko Valker.

Valker toonitas samas, et kui keegi on hakanud juba aialinde toitma ja sulelised käivad söömas, tuleks seda edasi teha kevadeni, sest vastasel korral võivad jääda regulaarse toitmisega harjunud linnud pakase saabudes hätta.

Kindlasti ei tohi aga kostitada veelinde nagu luiged, kelle jaoks võib see saada saatuslikuks. Kui meri ühel hetkel kinni külmub ja nad toitu enam ei leia, on see luikedele signaal, et aeg on teele asuda.



"Mida kahjuks ikka ja jälle ette tuleb on, et veelinde toidetakse saiaga. mis on siis lindudele täiesti sobimatu toit ja võib kaasa tuua linnu haigestumise ja isegi surma," tõdes Valker.

Eesti Ornitoloogiaühing korraldab 24. kuni 26. jaanuarini jälle Eesti suurima harrastusteaduse algatuse ehk talvise aialinnuvaatluse, millest saavad osa võtta kõik huvilised.