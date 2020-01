CNN: Warren ja Sanders süüdistasid debati järel teineteist valetamises

Kired lõid lõkkele pärast debati lõppu, kui enamik kuuest kandidaadist sõbralikult võistlejaid kätles.

Silmnähtavalt ärritunud Warren keeldus aga Sanderi kätt surumast. Kandidaatide vahel tekkis äge sõnasõda.

Sanders ja Warren on võistelnud kuid rahumeelselt õiguse eest kanda demokraatide progressiivse tiiva lippu. Lahkhelid tekkisid mõne päeva eest. Warreni sõnul öelnud Sanders talle eravestluses, et ei usu, et naine suudaks Trumpist jagu saada.

"Ma ei öelnud seda," vaidles Sanders vastu ja rõhutas, et tema meelest on absurdne arvata, et naisel ei ole Valgesse Majja asja.

Warreni sõnul ütles Sanders seda siiski.

CNN-i helisalvestistest on kuulda, kuidas kandidaadid teineteist valelikuks nimetavad.