Järgnesid partei mõõdukama leeri esindajad. Pärast enam kui 90 protsendi häälte kokkulugemist oli teisel kohal 24,4 protsendiga South Bendi endine linnapea Pete Buttigieg ja kolmandal 19,7 protsendiga Minnesota senaator Amy Klobuchar.

Neljas on liberaalist Massachusettsi senaator Elizabeth Warren 9,3 toetusprotsendiga ja alles viies endine asepresident Joe Biden 8,4 protsendiga häältest.

"Lubage mul kasutada võimalust, et tänada New Hampshire inimesi tänase suurepärase võidu eest," lausus 78-aastane Sanders juubeldavatele poolehoidjatele, pärast seda, kui telekanalid NBC ja ABC olid kuulutanud tema võitu. "See võit siin on Donald Trumpi lõpu algus," ütles Vermonti senaator, lubades taas õiglasemaid makse ja tervishoiureformi.

Sandersi võit New Hampshire'is oli oodatud.

Rahul peab soliidse tulemusega olema Buttigiegi leer. Tema populaarsus viimaste üleriigiliste küsitluste kohaselt kõigub kümne protsendi piirimail.

"Nüüd liigub meie kampaania edasi Nevadasse, Lõuna-Carolinasse, kogukondadesse üle kogu riigi. Ja me tervitame uusi liitlasi meie liikumisse igal sammul," sõnas Buttigieg.

Klobuchari reiting New Hampshire'is kerkis märgatavalt pärast tugevat esinemist reedesel väitlusel, mis viis ta mööda Warrenist.

Osariigil on oma väiksusest hoolimata Ameerika poliitilisele maastikule tohutu mõju. New Hampshire võõrustab eelvalimisi alati pärast nominatsiooniprotsessi algust Iowas.

USA demokraatide presidendikandidaadiks pürginud tehnoloogiaärimees Andrew Yang teatas teisipäeval loobumisest, kui New Hampshire'i eelvalimistel jäid tema tulemused ilmselgelt kesiseks. Yang loobus, kui osariigis oli loetud 20 protsenti häältest ja ta oli kogunud vaid kolm toetusprotsenti.

Ka USA Colorado senaator Michael Bennet teatas teisipäeval loobumisest, kui New Hampshire´i osariigi eelvalimiste esialgsed tulemused näitasid talle vähest toetust. Üsna hilja valimiskampaaniaga liitunud 55-aastane Bennet lootis edule just New Hampshire'i osariigis.

Bennet esindas mõõdukat tsentristlikku maailmavaadet ja kutsus ka teisi kandidaate oma valimislubadustes reaalsuse piiridesse jääma. Bennet loobus, kui loetud oli pool häältest ja tema toetusprotsent oli vaid 0,3 protsenti.

Sandersi võit Buttigiegi üle oli palju väiksem kui 2016. aastal Clintoni üle

2016. aastal võitis senaator Bernie Sanders New Hampshire'is Hillary Clintonit üle 20 protsendiga. Seekordne edu South Bendi linnapea Pete Buttigieg'i ees oli aga kahe protsendi ümber, vahendasid ERR-i teleuudised.

"Ma tean, et me kõik kanname endas seda vaimu, mida kuulsime oma vabatahtlikelt ühe valimisjaoskonna juures, kes tervitasid vastaskandidaati hüüetega: "Hääletage ükskõik millise demokraadi poolt!"," sõnas omakorda Buttigieg.

Üllatuslikult tegi New Hampshire'is väga hea tulemuse senaator Amy Klobuchar, kes sai hoogu juurde pärast viimast teledebatti, kui umbes 3000 uut vabatahtlikku otsustas tema kampaaniaga liituda.

"Mulle tundub, et ta suudab mõlema poolega töötada ja tuua meie riigi taas kokku," leidis üks tema toetajatest.

"Kõik olid meid maha kandnud, isegi veel nädal tagasi. Aitäh, arvamusliidrid! Ma tulin tagasi ja me olime edukad," lausus Klobuchar.

Oodatust halvemini läks senaator Elizabeth Warrenil, kelle koduosariik Massachusetts on New Hampshire'i kõrval. Warreni neljas tulemus tähendab, et ta oli esimene, kes jäi selle osariigi delegaatidest ilma.

"Võitlus meie demokraatia päästmiseks on väga raske, aga meie kampaania on loodud kestma," kommenteeris ta.

Samuti olid seekordsed eelvalimised kindlasti pettumus endisele asepresidendile Joe Bidenile, kes otsustas osariigist lahkuda juba enne tulemuste teada saamist. Biden läks hoopis Lõuna-Carolinasse, kus ta loodab kahe nädala pärast võita, toetudes eelkõige mustanahalistele valijatele.

"Ülejäänud riik ootab ja seal on palju hääli, mida püüda," märkis Biden.

"Ta on tark mees ja ta teab, mida peab tegema, et saada meie järgmiseks presidendiks," ütles Bideni toetaja Judy.

Lisaks otsustas ettevõtja Andrew Yang ja ka senaator Michael Bennet pärast New Hampshire'i eelvalimisi oma kampaania lõpetada. Järgmised demokraatide eelvalimised toimuvad rohkem kui nädala pärast Nevada osariigis.