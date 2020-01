Följeton: Tartu maraton toimub 10-meetrise ümbermõõduga niiskel mururingil

Suusatamissõpradel ja teistel masohhistidel on põhjust rõõmustada – Tartu suusamaraton toimub iga ilmaga. Klubi Tartu Maraton andis oma pressiteates teada, et talvine spordiüritus ära ei jää ning see korraldatakse kasvõi 10-meetrise ümbermõõduga hommikusest kastest niiskel mururingil.

Pressiteate kohaselt ei pea suusatajad kindlasti muretsema, et nad võiksid oma osalustasu tagasi saada. Sellist ohtu ei ole ja registreerunute raha eest kantakse kindlasti hoolt, et 10-meetrine mururing oleks erakordselt niiske. Kui ilmaolud osutuvad eriti soodsaks, võib rohulibledelt leida ka lustakaid härmatisehelbeid.

Ürituse peakorraldaja Indrek Kelk ütles oma repliigis "Aktuaalsele kaamerale", et lume puudumine võib olla isegi õnnistus. 63-kilomeetrise suusaraja hooldamine pole meelakkumine ning 10-meetrine niiske mururing pakub võimalusi, millest enne võis ainult unistada.

"Kõige tähtsam on see, et sponsorite logod saab paigutada tihedalt ringi ümber ning need on nähtavad igal läbitud meetril," ütles Kelk. "Samuti on pealtvaatajatel oma sõbrale või lemmikatleedile kaasaelamine palju lihtsam, kui ta möödub sinust 6300 korda. Tavapärasest tihedamad kontrollpunktid, mida on täpselt üks, annavad ka võimaluse võistluse kulgu paremini jälgida."

Meeskonna sõnul pole ohtu, et tuhanded suusahuvilised 10-meetrisele ringile ära ei mahuks. Rebimine tuleb sõna otseses mõttes tihe. Samuti palutakse osalejatel, kel miskipärast tekib vajadus kas sülitada või verd köhida, teha seda otse enda ette, sest iga tegu, mis raja veel niiskemaks teeb, on teretulnud ja oodatud on ka pealtvaatajate abi.

Tänavuse korraldusega on rahul ka teleülekande tegijad. Niiske mururingi ümber paigutatakse neli staatilist kaamerat ja üks kraana – esmakordselt on otsepildis kaetud kogu maratoni distants ja kodune tugitoolisportlane ei pea kordagi levikatkestuste pärast muretsema. Nägemata ei jää ükski kokkupõrge, keppidest moodustuv rotikuningas ega plahvatav suusk, mis koos omaniku eraldunud labajalaga publikusse libiseb.

Klubi Tartu Maraton paneb kõigile südamele, et enne stardipauku tasuks sisse võtta iiveldusvastased tabletid, sest ringiratast nühkimine võib ka kogenumal maratoonaril pea pööritama võtta. Kuigi iga piisk lisaniiskust on teretulnud, ei tohiks see olla juba seeditud hernesupp, kuna rohke maohape rajal takistab suuskade libisemist. Läbitud ringide loendamiseks on osalejatel kindlasti vaja selget mõistust.

Suusamäärdena soovitatakse kasutada kohapeal müüdavaid rasvapalle, mis kannavad tähist "sobib hästi hästi hästi niiskele murule ja mudale". Siinkohal soovitab korraldaja vältida suurtes kaubanduskettides müüdavaid odavaid koopiaid, mis ei taga piisavat niiskust suusa ja muru vahel.

Kui pilootprojekt on edukas, kaalub Klubi Tartu Maraton niisket 10-meetrist mururingi ka kevadisel maastikumaratonil ning rattarallil. Seda muidugi juhul, kui ilmateade lubab tolleks hetkeks piisavalt niiskust.

* Käesoleva artikli näol on tegemist följetoniga.