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Komisjon rahuldas väikesaarte parvlaevahanke vaidlustuse

Eesti
Parvlaev Kihnu Virve
Parvlaev Kihnu Virve Autor/allikas: Kristi Raidla
Eesti

Riigihangete vaidlustuskomisjon tunnistas kehtetuks regionaalministeeriumi otsused tunnistada väikesaarte parvlaeva liiniveoteenuse riigihankes vastavaks ja edukaks Tuule Liinid OÜ pakkumus.

Tänavu märtsis avaldas regionaal- ja põllumajandusministeerium väikesaarte parvlaeva liiniveoteenuse riigihanke ning tähtajaks laekus pakkumine neljalt ettevõttelt, sealhulgas Tuule Liinidelt ning ühispakkujatelt OÜ Spinnaker ja EF Production OÜ.

Augusti lõpus tegi ministeerium teatavaks, et valis uueks vedajaks Tuule Liinid, mis on seni teenindanud Ruhnu–Munalaiu, Ruhnu–Pärnu ja Ruhnu–Roomassaare laevaliine, kuid hakkab uue, viis aastat kestva lepingu alusel sõitma ka Vormsi, Kihnu ja Manilaiu ning mandri vahelistel parvlaevaliinidel.

Tuule Liinide pakkumuse aastane kogumaksumus jäi kõigi liinide puhul praegusega samasse suurusjärku ja oli ilma käibemaksuta 7,4 miljonit eurot.

Septembri alguses esitas aga OÜ Spinnaker vaidlustuse, sest ettevõtte arusaama kohaselt oli Tuule Liinide pakkumus õigusvastane ja ministeerium pidanuks selle kõrvaldama.

Spinnaker tõi välja, et Tuule Liinide pakkumuses nimetatud asenduslaev ei vastanud hanke alusdokumendi nõuetele ning hankija ei kontrollinud pakkumuse võimalikku põhjendamatult madalat maksumust.

Spinnakeri hinnangul ei saa Tuule Liinide pakkumuses esitatud asenduslaeva puudusi tavapärase remondiga parandada ning kuna pakkumuse eelarves pole kirjas realistlikud kulud, mõjutab see otseselt maksumuse põhjendatust. Etteheiteid oli vaidlustajal ka teistele Tuule Liinide esitatud andmetele.

Regionaalministeerium vaidles Spinnakeri väidetele vastu ja teatas, et suur osa etteheidetest põhineb oletustel, sest vaidlustaja ei teadnud vaidlustuse esitamisel asenduslaeva üksikasju ega kolmanda isiku eelarve täpset sisu. Ministeeriumi hinnangul tegid nad otsused õiguspäraselt.

Riigihangete vaidlustuskomisjon otsustas teisipäeval vaidlustuse rahuldada ning tunnistas regionaalministeeriumi otsused Tuule Liinide vastavaks ja edukaks tunnistamise kohta kehtetuks.

Ühtlasi mõistis komisjon ministeeriumilt OÜ Spinnaker kasuks välja lepingulise esindaja kulu 10 750 eurot käibemaksuta ning riigilõivu 2560 eurot.

Regionaalministeeriumi ja Tuule Liinide kulud jättis komisjon nende endi kanda.

Otsus ei ole jõustunud ning osapooltel on õigus kümne päeva jooksul see halduskohtus vaidlustada.

Toimetaja: Karin Koppel

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