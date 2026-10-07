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Ukraina hävitas droonirünnakuga Sotši lähistel Vene varilaevastiku tankeri

Välismaa
Sotši lähedal droonirünnakus süttinud Vene varilaevastiku tanker.
Sotši lähedal droonirünnakus süttinud Vene varilaevastiku tanker. Autor/allikas: Ühismeedia
Välismaa

Ukraina ründas teisipäeva õhtul meredroonidega Venemaa lõunarannikul Sotši lähedal Vene varilaevastikud naftatankerit, süüdates selle tervikuna põlema.

Venemaa transpordiministeeriumi teatel ründasid meredroonid Libeeria lipu all sõitvat tankerit ning sellele laaditud toornafta põleb lahtise leegiga.

Tuletõrjujad ei saanud tulekahju selle intensiivsuse tõttu kustutada, kuid 23-liikmeline meeskond, kes kõik olid India kodanikud, päästeti, lisas ministeerium.

Venemaa Telegrami kanalite andmetel võib tegemist olla Libeeria lipu all sõitva tankeriga Aframax Rea. Veeliikluse veebipõhine jälgimisteenistus MarineTraffic tuvastas laeva viimati 23 tundi tagasi Mustal merel Venemaa ja Gruusia piiri lähedal, Nižneimeretinskaja lahe lähistel.

Tegemist on suure toornaftatankeriga, mis lisati 12. veebruaril 2026 Ukraina sanktsiooninimekirja kui Venemaa varilaevastikku kuuluv laev.

Ligi 500 000 elanikuga populaarsest kuurortlinnast Sotšist levisid sotsiaalmeedias laialdaselt videod ja fotod, millel on näha merel eredaid oranže leeke ning taevasse kerkivat paksu musta suitsusammast. Linnapea teatas sotsiaalmeedias, et juurdepääs rannikule ja randadele on piiratud.

Sotši on viimase aasta jooksul üha sagedamini langenud Ukraina droonirünnakute sihtmärgiks. Ainuüksi septembris teatati rünnakutest linna sadama ja naftabaasi vastu. Linn asub Venemaa Krasnodari krais Ukraina piirist umbes 650–700 kilomeetri kaugusel.

Mõlemad pooled on alates täiemahulise sõja algusest 2022. aastal Mustal merel aktiivselt sihikule võtnud kaubalaevu, kusjuures Venemaa on viimastel päevadel rünnanud Euroopa Liidu liikmesriigi Rumeenia ranniku lähedal Ukraina kaupa vedavaid teraviljalaevu.

Teisipäeval, 6. oktoobril, tabas Venemaa rünnak Mustal merel Marshalli Saarte lipu all sõitnud kaubalaeva, mille tagajärjel hukkus vähemalt üks meeskonnaliige ja mitu inimest sai vigastada, teatas Odessa oblasti kuberner Oleh Kiper. Laev vedas rapsiõli ning sai rünnakus kahjustada, selle tekiehitis süttis.

Lisaks ründasid tundmatu päritoluga droonid teisipäeval kaht kaubalaeva – Togo lipu all sõitvat Alfa Watanit ja Palau lipu all sõitvat Able'it – umbes 112 kilomeetri kaugusel Bulgaaria rannikust, teatas Bulgaaria ringhääling Nova. Arvatavasti on tegemist esimese teatatud droonirünnakuga kaubalaevade vastu Bulgaaria majandusvööndis.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi eitas ühismeediapostituses, et Ukraina väed oleksid seotud Bulgaaria lähistel toimunud rünnakutega.

Venemaa väed ründasid 3. oktoobril Mustal merel Odessa lähedal sadamas Libeeria lipu all sõitnud tsiviilkaubalaeva, mille tagajärjel hukkus üks inimene.

Alates juuli keskpaigast on Venemaa hoogustanud rünnakuid Odessa sadamate ja nendega seotud taristu vastu. Kuigi sadamad on tehniliselt endiselt avatud, julgeb üha vähem laevu siseneda sellesse uude merelisse tapmistsooni.

"Sadamad on peaaegu blokeeritud," ütles Ukraina sadamate ühenduse Ukrport president Dmõtro Barinov.

Ukraina sõnul on nende rünnakud Venemaa naftataristu vastu õiglane kättemaks Moskva öiste rünnakute eest Ukraina linnadele. Venemaa on hakanud pommitama Kiievi olulisi sildu ning ründama pealinna südant päevaste droonirünnakutega. See on uus taktika, mis on linna liikluse halvanud.

Varasemad Ukraina rünnakud Lõuna-Venemaa naftarajatistele on põhjustanud naftareostuse teket, randade sulgemist ning mürgise musta vihma sadamist.

Mõlemad pooled on viimastel nädalatel lubanud rünnakuid intensiivistada.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS, The Kyiv Independent, Interfax

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