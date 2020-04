Följeton: kuidas valitsus Eestile lihavõttejänest valis

Jüri Ratas: Head kolleegid, ajad on keerulised, isegi rasked, kuid eriolukord või mitte - lihavõttepühad on tulemas ja meil on tarvis sellega seoses üks oluline asi ära otsustada. Meil on vaja endi seast valida lihavõttejänes.

Rene Kokk: Meie keskkonda arvestades oleks kõige parem valik Kaimar Karu.

Ratas: Karu, alati sa tuled Karuga. Vaadakem reaalsusele silma - kus seda enne nähtud, et Karu jänes oleks. Lennart Meri ajal oli lihavõttejäneseks Mihkel Mutt ja see on aeg, mida me tagasi ei soovi. Pealegi on Kaimaril niigi palju tegemist, meil on digikultuuri aasta käimas ja Kaimar pole pealegi kahte aastatki veel valitsuses olnud, las harjub.

Kokk: Ma pole ka veel kahte aastat olnud.

Ratas: See ei ole oluline, sa viibid palju looduses, tead, kuidas jänes välja näeb, teed äkki ära, mis? Mida targemat sul ikka teha? Meil tegeleb siseminister ka rohkem keskkonnaga kui sina. Aga tõepoolest, Rene, kuule, millega sa tegeled üldse?

Kokk: Noh, mets ja loodus ja see suur et kliimasoojenemine.

Ratas: Mis loodus, meil on koroonakriis praegu.

Kokk: Kriis saab otsa, aga loodus on igavene. Kevad on käes ja lapsed, kes kui vangis eland, pole ammu muru näind.

Ratas: Raivo, palju meil lapsi praegu vangis on?

Raivo Aeg: Mina ei tea, küsi rahandusministrilt.

Ratas: Miks ma temalt pean küsima, sina oled justiitsi peal.

Aeg: Aga kas mind keegi pressikonverentsile võtab kaasa? Nüüd on küll, justiits see ja justiits teine, mulle luiskate, et pressikas hakkab kell 12 Stenbockis, aga ise laiate samal ajal superminnis kaamerate ees ja mina olen Stenbockis üksi nagu juhmakas.

Ratas: Hea küll, palun vabandust. Teeme nii, et sa hakkad jäneseks ja oleme tasa.

Aeg: Aga mis ma tegema pean?

Ratas: Kalpsad ringi, korvike käes, tood inimestele kevadrõõmu, jagad värvilisi kanamune.

Taavi Aas: Vabandust, et ma vahele segan. Mul on ettepanek. Teen ettepaneku, et peaminister kui eriolukorra juht oleks lihavõttejänes.

Ratas: Lõpeta, Taavi, oma naljad. Sa mõtled, et panen kõrvad pähe, mingid vurrud joonistan ette, teen Facebookis otselülituse ja palun inimestel käppasid pesta? Nii või? Päriselt nagu kujutad seda nõnda ette või? Nii ei võta ju keegi mind tõsiselt

Mart Helme pominal Martin Helmele: Nagu praegu võtaks teda keegi tõsiselt.

Martin Helme: Mh-mh-mh, pup-pup-pup.

Ratas: Kuidas palun, Mart? Mis sa ütlesid nii naljakat? Räägi kõigile, saame naerda.

Mart Helme: Ei midagi, ma ütlesin, et sa, Jüri, oleksid tibens-tobens lihavõttejänes. Meil oli Fixiga omal ajal selline laul ka, et "Jüri oli aus jänesemees, hüppas ringi saba ees".

Martin Helme: Mh-mh-mh, pup-pup-pup.

Ratas: Kõik, aitab, enam ei tohi keegi lapsega tööle tulla. Aga me kaldume teemast kõrvale. Minu esimeseks valikuks olid tegelikult Mailis Reps ja Riina Solman. Mis te, tibukesed, arvate?

Reps ja Solman: Meie oleme alati...

Ratas: ...oh, mul tuli hea mõte - meil on üks lihavõttejänes ja siis Riina ja Mailis on teda saatvad tibud, see läheb hästi kokku lihavõtete kristliku sisuga.

Tõnis Lukas: Kuule, Jüri, ajalooliselt on kristlus midagi sootuks muud kui kõik need su jänesed ja tibud.

Ratas: Sa oled kalvinist, Tõnis.

Lukas: Ma ei ole kalvinist, ma olen tartlane. Ja ma olen EÜS-ist. Muide, jänes võiks ka EÜS-ist olla.

Arvo Aller: Ja-jah, see teile meeldiks.

Lukas: Näe, kus maamees võttis sõna. Arvo, ütle mulle parem, kas maal on elu?

Aller: Kuidas te julgete? Selline käitumine on vastuvõetamatu, ma kutsun teid välja!

Lukas: Kuhu välja? Maale või? Ära aja mind naerma.

Ratas: Kolleegid, kolleegid, jätkem see. Tanel, sina tead kõike ja oskad kõike, mida sina minu asemel teeksid? Tanel, sa räägid telefoniga või?

Tanel Kiik: Mis? Ah, jah, vabandust, Kaja Kallas helistas.

Ratas: Mis Kaja tahtis?

Kiik: Küsis, et kas valitsusel on üldse mune või ei ole.

Ratas: Tundub, et ta jagab seda asja hästi. Äkki annaks opositsioonile lihavõttejänese positsiooni?

Mart Helme: Ainult üle minu laiba!

Ratas: Jälle see vana jutt.

Mart Helme pominal Martin Helmele: Ise ta on vana jutt.

Martin Helme: Mh-mh-mh, pup-pup-pup.

Ratas: Mis jälle? Mart, miks sa vahele pomised kogu aeg?

Mart Helme: Sest et sinu silmad on kui võõra, kuigi ilusa linna tuled.

Ratas: Hea küll, see kõlab loogiliselt. Tagasi asja juurde. Kas Jüri Luik sobiks teile? Luik oleks mõnus jänes, ta meeldib kõigile, isegi neile, kellele valitsus tervikuna ei meeldi. Kus Luik on üldse?

Mart Helme: Luik on piiril, püüab vaenlasi.

Ratas: Meil ei ole piiril vaenlasi.

Helme: Luik võttis nad ise kaasa.

Jaak Aab: Ah, vennad, hea küll, aitab, ma teen ära. Alati lõppeb kõik sellega, et mina teen ära. Kui maskid tulevad, olen mina vastas, kui mingit lauta või midagi tarvis avada või kinni panna, siis mina lendan peale, kui vaja selgelt inimestele asju seletada, ikka mina. Suudan riiki hallata, asi see jänes ära ei ole. Mina olen teie lihavõttejänes. Sobib?

Ratas: Tõstke käsi, kes on poolt. Tundub, et kõik on poolt, seega otsustatud.

Urmas Reinsalu: Mina olen vastu.

Ratas: Lihavõttejänese küsimuse oleme nüüd lahendanud, lähme laiali, homme jälle päev.

Reinsalu: Ma tahan ise jänes olla. Ma oleksin väga hea jänes, ma oskan maalida, ma valdan võõrkeeli.

Ratas: Ilusat õhtut kõigile, Mailis ja Riina, te pange lapsed tibukostüümi õmblema, Jaak, kõrvad saame sulle ETV-st, ma niikuinii lähen kohe sinna pöördumist salvestama. Või tule parem kaasa, saame kohe proovida, kuidas sobivad. Ilusaid pühi kõigile ja olge hoitud, lähme Jaak.

Reinsalu: Aga mina? Mis minust saab, miks keegi minust välja ei tee?

Ratas sosinal: Jaak, see oli sul hiiglama vahva mõte mängida nagu oleks Reinsalu nähtamatu. Need tulevad suurepärased lihavõtted ja sinust, Jaak, saab suurepärane lihavõttejänes.

Aab: Tänan, härra peaminister!