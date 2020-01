"Praegu on kindlaks tehtud, et eilse sündmuse käigus said kahjustada kolm bussi. Esialgsetel andmetel saab öelda ka seda, et tulistati õhkrelvast," ütles Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova ERR-i venekeelsele portaalile.

Tulistamine toimus neljapäeval kella 15 paiku Kalevi tänaval, kui politsei sai teate, et vähemalt kaht liinibussi tulistati akendesse. Vigastada ei saanud keegi. Politsei pidas 48 tunniks kahtlustatavana kinni kaks alaealist ja 20-aastase mehe.

Juhtumi kõigi asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb avaliku korra rasket rikkumist. Menetlust viib läbi Jõhvi politseijaoskond ja menetlust juhib Viru ringkonnaprokuratuur.

Juhtumi muid üksikasju uurimise huvides ei avaldata.

Avaliku korra raske rikkumise eest võib süüdimõistmisel karistada rahalise trahvi või kuni viieaastase vangistusega.

Seoses selle juhtumiga teostatakse praegu erinevaid menetlustoiminguid ja kogutakse kõikvõimalikku infot.