Kohtla-Järvel busse õhkrelvast lasknud nooruk võeti vahi alla

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Sergei Listovi sõnul on praeguseks tuvastatud, et lasti küll pneumorelvast, mille omamiseks pole vaja relvaluba, kuid sellest hoolimata oli see ohtlik tegu.

Kinni peetud 15- ja 17-aastane nooruk ja 20-aastane mees kuulati kuriteos kahtlustatavatena üle ja nad said oma käitumist politseile selgitada. Praeguseks on välja selgitatud, et relvast tegi reisijatega liinibusside suunas paarkümmend lasku 17-aastane noormees, keda ei ole varem kriminaalkorras karistatud. Küll on tal mitmeid väärteokaristusi.

"Kuna ta on lisaks teises kriminaalasjas süüdistatav varavastastes kuritegudes, on prokuratuuri hinnangul oht, et ta jätkab vabadusse jäädes kuritegude toimepanemist. Seetõttu esitasime kohtule tema vahistamiseks taotluse, mille kohus rahuldas. Teised kahtlustatavad olid 17-aastase noormehega küll koos, kuid praegustel andmetel nemad busside suunas ei lasknud," ütles abiprokurör.

Noormees oli õhkrelva ostnud samal päeval Kalevi poest, mis asub samal tänaval, mida mööda liikusid bussid, mida noormees ühe korteri aknast tulistas. Kolmele bussile sai ta ka pihta. Üks lask tehti enne kella 13 ja teised lasud umbes kell 14.30. "Esimene, kella 13 paiku kahjustada saanud buss jõudis oma lõpp-peatusse ja pärast, kui toimus põhisündmus, siis talle helistas tema kolleeg, et ka tema bussi tulistati, ning sündmuskohale sõitis ka esimesena kannatada saanud bussi juht," rääkis abiprokurör Sergei Listov.

Juhtumi täpsemaid asjaolusid selgitatakse kriminaalmenetluses, mis käib avaliku korra rasket rikkumist käsitleva paragrahvi järgi. Kohus võib sellise teo eest karistada kuni viieaastase vangistusega.

Alaealine kahtlustatav või süüdistatav tohib kohtueelse menetluse ajal vahi all olla kuni kaks kuud.

Kuna tegu on alaealise kahtlustatavaga, ei saanud abiprokurör kinnitada, kas teo toimepaneku ajal oli noormees alkoholi või mõne narkootilise aine mõju all.

Prokuratuuri kasutuses oleva info põhjal tegi noormees juba enne korterisse suundumist tänaval paar lasku õhku. "Ma soovitan igal juhul inimestel, kes näevad kedagi avalikus kohas liikumas relvaga või relvataolise esemega, anda sellest kohe politseile teada," ütles Sergei Listov.