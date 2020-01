Tartu ülikooli teadlased lõid arendava haridusmängu

Tartu ülikooli teadlased on koostöös rahvusvahelise meeskonnaga töötanud välja haridusmängu, mis arendab nii lasteaia- kui ka koolilaste algoritmilist mõtlemist. Mäng on juba kanda kinnitanud nii Prantsusmaal, Lõuna-Koreas kui ka näiteks Mehhikos.

Pealtnäha on tegemist tuntud kassi-hiire mänguga, mis aitab lihtsalt aega surnuks lüüa. Tegelikult on Autothinkingu eesmärk aga arendada laste algoritmilist mõtlemist, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Tartu ülikooli haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia professor Margus Pedaste ütles, et mängu puhul on tegemist tavaline mõtlemisprotsessiga, mis võimaldab inimestel mõelda nii, nagu tihtipeale arvutid või muud masinad mõtlevad. "Aga mõeldes nüüd millest see koosneb, see algoritmiline mõtlemine, me jagame keerulisema probleemi osadeks ja püüame samm-sammuliselt lahendada seda probleemi ning otsida selle probleemi lahendamisel igasuguseid mustreid, mis võibolla korduvad, siis niimoodi on meil võibolla ka inimestele lihtsam erinevaid probleeme selgeks teha," rääkis Pedaste.

7. klassi õpilase Kareli sõnul aitab programm asjadest paremini aru saada,

Kui õpilane on juba targem, annab mäng talle keerulisemaid ülesandeid, kui aga tegemist on veel lasteaialapsega, on ka ülesanded lihtsamad. Just kohandumisvõime teeb mängu eriliseks ja sellele taotleb ülikool praegu rahvusvahelist patenti.

Tartu ülikooli haridusteaduste instituudi õpianalüütika vanemteadur Danial Hooshyar ütles, et kui see ei ole kõige esimene omalaadne mäng,

siis on ta kindlasti esimeste seas. "Me alustasime uuringuga Prantsusmaal,

seejärel mängis seda mängu 300 õpilast Taiwanis, oleme seda kasutanud ka Tallinnas ja paljud teised riigid on veel ootel. Meie mäng on siiani kasutusel Šveitsis, Mehhikos, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Lõuna-Koreas ja Malaisias," ütles Hooshyar.

Kuigi haridusmäng on praegu veel prototüübi staadiumis, saab igaüks seda juba Autothinkingu kodulehel katsetada.