Vallavanem Lemetti: lahendamist ootavad Viimsi kiire arenguga seotud küsimused

Lemetti rääkis "Vikerhommikus", et esimesed päevad vallavanemana on kulunud meeskonna ja töövaldkonnaga kurssi viimisele, kuigi ettevalmistusi selleks tegi ta juba enne vallavanemaks valimist.

Peamised lahendamist ootavad küsimused Viimsis on seotud valla kiire arengu ja elanike arvu kasvuga. Lähitulevikus kasvab elanike arv veel, samuti laste arv, mistõttu tuleb tegeleda sellega, et jätkuks lasteaia- ja koolikohti, samuti huvihariduse võimalustega, loetles Lemetti.

Tähtsad on ka inimeste liikumisvõimalused: Tallinnas tööl käimine on paljudele viimsilastele igapäevane küsimus, mis samuti vajab lahendust. Lemetti tõi välja, et mitme inimese väitel on sügisel valminud Reidi tee Tallinnas parandanud ka viimsilaste liiklusolukorda. Tema toetaks ka trammiühendust Tallinnaga, kui see raskusi lahendab, ent möönis, et trammiprojekt on pikaajaline ning vajab põhjalikku analüüsi.

Lemetti ise elab Raasiku vallas ning Viimsisse tööle käimiseks pole tal muud võimalust kui auto.

Poliitikuna uus vallavanem Lemetti end veel ei tunne. "Ministeeriumiametnike töö on ka poliitikate väljatöötamine, aga see ei tähenda, et nad on poliitikud," tõi ta paralleeli oma eelmise ametnikukarjääriga ministeeriumis. Vallas kujundab poliitikaid volikogu ja vallavalitsus on täidesaatev organ, osutas ta. "Suurem osa vallavanemaid on tulnud läbi erakondliku või valimisliitu kuulumise ja kedagi saab ilmselt poliitikuks nimetada, kui ta on selle protsessi läbinud."