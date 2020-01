Illar Lemetti valiti Viimsi vallavanemaks

Lemetti poolt hääletas volikogu istungil salajasel hääletusel 12 saadikut. Viimsi volikogus on 21 liiget.

Lemetti koordineerida on valla üldjuhtimine, valla arengu strateegiline planeerimine, arengukavad, finantsstrateegia ja valla eelarve.

Volikogu istungil kinnitati ka vallavalitsuse viieliikmeline struktuur ja koosseis. Koosseisu kuuluvad vallavanem, kolm abivallavanemat ja rahandusosakonna juhataja.

Lemetti pakkus vallavanemaks välja Reformierakonna nimekirjas volikokku valitud Taavi Kotka. Lemetti kandidatuuri toetasid nii Reformierakonna fraktsioon kui koalitsiooniliitlased Isamaa ja sotsiaaldemokraadid.

Viimsi 21-liikmelises volikogus on Reformierakonna fraktsioonil üheksa, Isamaal kolm ja sotsiaaldemokraatidel kaks kohta ehk kolme peale kokku 14 häält.

Lemetti ütles volikogu ees, et teda kutsuti vallavanemaks kandideerima, sest tal on paari aastakümne pikkune kogemus erinevate asutuste, inimeste ja protsesside juhtimisel.

"Viimsi valla suureks eesmärgiks on olla parim elukeskkond Eestis. Sellise suure visiooni elluviimisel osalemine on kindlasti igale juhile suureks väljakutseks. See on ka põhjus, miks soovin sellele ametikohale asuda," rääkis Lemetti.

Reformierakonda kuuluv Märt Vooglaid rääkis jaanuari alguses ERR-ile, et nad otsisid vallavanemat, kel oleks juhtimiskogemus, arusaam riigi mehhanismide toimimisest ja administratiivne võimekus. Lemetti veenimisega oli Vooglaiu sõnul "tükk tegemist"

Taavi Kotka ütles ERR-ile, et Lemetti puhul on tegemist apoliitilise, tööka ning väga hea renomeega inimesega.

Küsimusele, kas Viimsi vallas ei ole ühtegi inimest, kes oleks hea juht, vastas Kotka, et kindlasti on, aga enamlik neist ei ole nõus hakkama vallavanemaks.

Valitsus vabastas Lemetti kantsleriametist 25. novembril. Lemetti ei kuulu ühtegi erakonda.

Viimsi volikogu valis uue vallavanema, kuna reformierakondlasest Laine Randjärv astus detsembris ametist tagasi. Randjärv ise tõi tagasiastumise põhjuseks üksmeele puudumise juhtimistasandil.