Majandusfoorumile tulevad kokku ligi 3000 riigijuhti, ettevõtjat, akadeemikut, kodanikuühiskonna esindajat ja mõtteliidrit. Foorumi tänavuse juubelikoosoleku peateema on sidus ja jätkusuutlik maailm erinevate huvigruppide koostöös. Majandusfoorumi eesmärk on aidata riikidel ja rahvusvahelistel organisatsioonidel jõuda Pariisi kliimaleppe ja säästva arengu eesmärkideni ning edendada mõttevahetust tehnoloogia valitsemise ja kaubanduse küsimustes.

"Eestile on väga oluline osaleda aruteludes, kus räägitakse küsimustest, mis puudutavad kogu maailma. Meie ees on praegu palju suuri väljakutseid kliimamuutustest geopoliitikani ning just sellistel hetkedel on tähtis ühiselt nende küsimuste üle nõu pidada," ütles peaminister Jüri Ratas.

"Erinevates aruteludes saan julgelt toetuda Eesti teadmistele turvalise e-riigi ehitamises ning eduka haridussüsteemi loomises. Saame jagada enda kogemust digiarengust või koolisüsteemist ning kuulata teiste lugusid näiteks tehnoloogilise arengu suunamisest."

Ratas osaleb Davosis hariduse arengut, küberturvalisust ning Ida- ja Kesk-Euroopa majanduse tulevikku puudutavates aruteludes ning tutvustab Davosis suurettevõtete esindajatele, riigi- ja valitsusjuhtidele Eesti e-riigi, eriti e-tervise digitaalse identiteedi ning digiühiskonna kogemust ja investeerimisvõimalusi.

Ratasel on kavas kohtuda näiteks Google'i, Airbusi, logistikafirma GMA GMC, Novartise, Palantiri, Jaapani arengupanga (JBIC) juhtidega. Samuti on peaministril plaanis kohtumised Colombia ja Iraagi presidendi ning Ukraina ja Gruusia peaministriga.

Jüri Ratas osaleb majandusfoorumi aastakoosolekul kolmandat korda. Peaminister jõuab Eestisse tagasi neljapäeva, 23. jaanuari hilisõhtul.

Ratase äraolekul on peaministri üleasannetes siseminister Mart Helme, kes osaleb kolmapäeval ka riigikogu infotunnis. Teel Šveitsi tegi Ratas Helsingi lennujaamas videopöördumise.