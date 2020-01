Mehed tegid ilmselt juba augustis ettevalmistustöid sel nädalal Davosis peetava maailma majandusfoorumi ajal nuhkimiseks. Nende tegevus peatati, kuid vahi alla neid ei võetud, kirjutas Tages-Anzeiger.

"See oli korraline politseikontroll. Mõlemal mehel oli Vene diplomaatiline pass, aga neid ei olnud Šveitsis ametlikult diplomaatidena registreeritud," ütles kantoni politsei pressiesindaja Anita Senti.

Lehe andmetel olevat vähemalt üks meestest väitnud, et on torumees. Nad teatasid politseile, et elavad kallis kuurortlinnas kolm nädalat, 8.-28. augustini, mis tundus kahtlane.

Majandusfoorum toob igal aastal kokku maailma poliitilised ja majandusliidrid. Tänavu on teiste seas kohal USA president Donald Trump ja Saksa kantsler Angela Merkel, nii et luureoperatsioonideks sihtmärke jagub.

"Me ei saanud Šveitsi võimudelt selle kohta mitte mingit informatsiooni. Luuramise kohta ei ole mingeid tõendeid," ütles Vene saatkonna pressiesindaja Stanislav Smirnov.

"Ma ei välista, et need võisid olla Vene diplomaatiliste passidega inimesed, nad ei pea tingimata Šveitsis akrediteeritud olema," lisas ta.

Miks üks end torumeheks nimetas, ei osanud Smirnov öelda, ta oletas, et see oli lihtsalt "loll nali".

Ajalehe Tages Anzeiger arvates võisid mehed teha ettevalmistusi pealtkuulamiseks või häkkimiseks Davosi foorumi ajal. Leht kirjutas mitmele allikale viidates, et Vene ametnikud ähvardasid diplomaatiliste tagajärgedega, kui mehed vahi alla võetakse.