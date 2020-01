Valitsusjuht ütles, et läbirääkimised veel käivad ja tuleb kooskõlastada dokumendid, kuid poliitiline otsus on juba langetatud ja see on suur samm. Ukraina loodab sellest mitte ainult Ukrzaliznõtsija arengu kiirenemist. "See on majanduskeskkonna süsteemi puudutav otsus, mis peab näitama, et Ukraina on investeeringutele, maailmale ja uutele standarditele enneolematult avatud," ütles Gontšaruk.

Hiljem täpsustas peaminister, et leping peaks olema allkirjastamisvalmis veebruari alguseks.

Gontšaruki sõnul vajab riik raudtee olukorra parandamiseks ja logistise potentsiaali elluviimiseks abi. Ta säutsus Twitteris, et Saksa asjatundjad reformivad Ukrzaliznõtsija juhtimismehhanisme, kuid Ukraina säilitab ettevõtte üle täieliku kontrolli. Peaminister avaldas lootust, et saksa tõhusus ja sallimatus korruptsiooni suhtes aitavad muuta olukorda ettevõttes.

22. jaanuaril kirjutasid Ukraina taristuministeerium ja Deutsche Bahn AG Davosis alla vastastikuse mõistmise ja edasise koostöö memorandumile. Gontšaruk ütles selle kohta: "See ei ole erastamis- või kontsessiooni, vaid strateegilise partnerluse dokument."