Telekomettevõtted Elisa ja Telia on tänaseks mõlemad käivitanud oma telekanali. Telia telekanal Inspiria startis neljapäeval, Elisa alustas oma televisiooniga juba 6. jaanuaril. Kui Telia kanal on pigem konkurent tavapärastele kanalitele, siis Elisa TV puhul on tegu rohkem reklaamkanaliga.

Elisa tutvustab oma kanalit "ajaviite telekanalina", kust näeb Elisa originaalsarju, "lõõgastavat slow-TV"-d kus saab jälgida näiteks seda, kuidas sõidab praam või kajak, ning vaadata Elisa Huubi ja videolaenutuse reklaamklippe.

Tulevikus jõuavad kanalile ka ülekanded ja salvestused spordi- ja meelelahutussündmustelt. Elisa rahvusvahelisest omatoodangust on eetris sarjade "Kõik patud", "Ivalo" ja "Rusikas" esimesed osad.

Kuivõrd Elisa hinnangul ei ole tegu traditsioonilise telekanaliga, siis taotletakse kultuuriministeeriumilt erandit, et vabaneda omatoodangu ja uudiste näitamise kohustusest. Elisa toetub meediateenuse seadusele, mille järgi võib teha erandi, kui tegu on valdavalt muusika- spordi- või filmiprogrammi edastava kanaliga.

Elisa juhatuse esimees Sami Seppänen põhjendas erandi taotlemist ka sellega, et Elisa telekanali eesmärgiks ei ole tulu teenimine ega konkureerimine traditsiooniliste telekanalitega.

Seppäneni hinnangul oleks omatoodangu ja uudiste näitamise kohustamine Elisa suhtes ebaõiglane ja põhjendamatult koormav.

Elisa TV sisuhankejuht Toomas Ili kinnitas ERR-ile, et erandit taotletakse ministeeriumilt seetõttu, et kanali peaeesmärgiks on VOD (video on demand ehk voogedastus) sisu tutvustamine ning eesmärgiks pole traditsionaalse lineaarkanalitega konkureerimine. "See on pigem formaalsus, et keegi valesti ei mõistaks," lausus Ili.

Neljapäeval käivitunud Telia Inspiria kanal on Ili sõnul väheke teise suunitlusega. "Inspiriat ei ole veel näinud, aga nii palju kui olen kuulnud, siis mulle on jäänud mulje, et Telia teeb telekanalit, mis võiks konkureerida traditsiooniliste telekanalitega," märkis ta.

Inspira kohta teatas Telia, et seal on kavas otseülekanded WTA tenniseturniiridelt, Eesti-Läti korvpalliliiga mängud, hoki Soome meistriliigast, lisaks linastub seiklussari "Antarktika 200 – Bellingshauseni jälgedes" ning välismaised seriaalid. Tulevikus on kavas ka kontsertide ja e-spordi ülekanded.

Elisa telekanal on saadaval kõigile Elisa ja Inspiria kõigile Telia kaabelteenuse klientidele.