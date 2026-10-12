Ukraina rünnakud Yandexi vastu nõrgestasid Kremli mõjutustegevust

Ukraina rünnakud Venemaa peamise internetiteenuste pakkuja Yandex andmekeskuste vastu on järsult vähendanud Kremli-meelsete robotkontode (nn botide) tegevust, andes sellega löögi Vene propaganda- ja mõjutustegevusele.

Venemaa robotkontode liiklus on viimastel päevadel järsult vähenenud, kirjutab arvutitehnoloogiale keskenduv veebiväljaanne Tom's Hardware, viidates Cloudflare'i andmetele. Cloudflare'i statistika kohaselt langes Yandexi võrgust pärinevate robotite liiklus 0,4 protsendini kahe eelneva nädala jooksul registreeritud HTTP-päringute maksimaalsest mahust.

Esimene märkimisväärne langus registreeriti 8. oktoobril. Siis vähenes liiklus ligikaudu 57 protsendini varasemast tasemest. See juhtus pärast rünnakut Yandexi andmekeskuse vastu Rjazani oblasti Sasovo linnas, kus paiknes kaks superarvutit. Hiljem viidi rivist välja veel üks ettevõtte suur andmekeskuste kompleks Kaluugas, mis asub Sasovost ligikaudu 354 kilomeetrit läänes.

@JulienHoez I totally agree, but they might need more ammo than it seems. Yandex concentrates Russian services but has less effect on bots. See for yourself https://t.co/kwKjj4hAaB — Michael Bond (@HelloMrBond) October 11, 2026

Samal ajal teatas internetiliiklust jälgiv rahvusvaheline ettevõte NetBlocks, et võrguliiklus langes Yandex Cloudi puhul 30 protsendini ja Yandex LLC puhul 63 protsendini tavapärasest tasemest.

Tõenäoliselt põhjustab see Venemaa kasutajatele internetiteenuste aeglustumist või nende kasutamisel täielikke katkestusi.

Ukraina väljaanne Dialog.UA märkis, et pärast Ukraina järjestikuseid rünnakuid Yandexi andmekeskuste vastu ei vastanud välistele päringutele enam 78 protsenti Yandex Cloudi võrgustikust. Samuti on teada, et venelased ei pääse ligi andmetele, mida hoiti ettevõtte pilvesalvestusteenuse Yandex Diski serverites. Tõsiseid häireid esineb ka mitme teise Yandexi teenuse töös.

Langes ka Vene-meelsete kontode aktiivsus läänes

Sotsiaalmeedias levivad ka teated selle kohta, et pärast Yandexi andmekeskuste tabamist on järsult kukkunud Venemaa poliitikat toetavate ning lääneriikide ühiskondades vastuolusid õhutavate kontode aktiivsus.

"Saksamaa parempopulistliku ja Vene-meelse partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) toetus sotsiaalmeedias on langenud 56 protsenti. Vähenenud on "Poola" kontode tegevus, mis õhutavad viha ukrainlaste vastu, vähem on ka nn "Ukraina" kontosid, mis õhutavad viha poolakate vastu, MAGA-liikumise toetus internetis on järsult langenud," kirjeldas toimuvat sõjandusele ja julgeolekupoliitikale keskendunud Poola politoloog ja OSINT-analüütik Jarosław Wolski ühismeedias.

Zderusyfikowany internet (ukraińskie trafienia w centra Yandexa) nagle objawia cuda w socjalach: poparcie dla AfD w socjalmediach spadło o 56%. Mniej "polskich" kont szczujących na Ukraińców, mniej "ukraińskich" szczujących na Polaków, poparcie w sieci dla MAGA gwałtownie spadło :))) Czekam na dalsze mierzalne wyniki nagłych spadków poparcia dla Gaśniczakokacapów, AfD, Trumpa itp. — Jarosław Wolski (@wolski_jaros) October 11, 2026

Kommentaatorite hinnangul võib selline olukord hakata mõjutama ka novembri alguses toimuvate USA vahevalimiste tulemusi.