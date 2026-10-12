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Telia koondab Eestis ligikaudu sada töötajat

Eesti
Telia Eesti AS teeninduspunkt Viru kaubanduskeskuses Tallinnas
Telia Eesti AS teeninduspunkt Viru kaubanduskeskuses Tallinnas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Telia Eesti vähendab ettevõtte kulusid, et säilitada konkurentsivõime ning koondab Eestis umbes sada, kontserniüleselt ligikaudu 900 töötajat.

Telia plaanib vajalikud otsused teha 2026. aasta lõpuks, seisis pressiteates. Ettevõte on alustanud konsultatsioone töötukassaga.  

Ettevõte rakendab üha enam tehisaru, digitaliseerimist ja automatiseerimist.

Telia Eesti tegevjuhi Andre Visse sõnul on muudatuste eesmärk luua efektiivsem organisatsioon, mis suudab paindlikult kohaneda klientide muutuvate vajaduste ja tehnoloogia arenguga. 

"Meie kliendid ootavad järjest personaalsemaid ja digitaalsemaid lahendusi ning tehnoloogia areneb kiiremini kui kunagi varem. See loob palju uusi võimalusi, aga tähendab ka seda, et peame suutma muutuva keskkonnaga senisest paremini kohaneda. Samal ajal on kulude kasvule pidev surve ja see võib hakata vähendama meie investeerimisvõimekust ja tuleviku kasvu. Ettevõtte konkurentsivõime tugevdamiseks peame muutma oma organisatsiooni tõhusamaks," ütles Visse ja lisas, et ette võetud muudatused aitavad leevendada ka aasta aastalt kasvavat survet teenuste hindadele. 

Toimetaja: Merilin Leetna

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